Lichaam vrouw aangespoeld op strand Oostende, alles wijst op wanhoopsdaad

Het lichaam dat woensdagmiddag op het strand van Oostende is aangespoeld, is geïdentificeerd. Dat meldt het parket. Het gaat om een vrouw uit het Brusselse. Alles wijst in de richting van een wanhoopsdaad.

Het lichaam spoelde rond 12.40 uur aan op het strand van Oostende ter hoogte van de Koningin Astridlaan. De politie stelde met de hulp van de brandweer een perimeter in om de eerste vaststellingen te doen.