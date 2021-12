Lichaam van Aziatische man aangespoeld op strand van Knokke-Heist

Op het strand van Knokke-Heist is vrijdagochtend een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt de lokale politie. De identificatie van het slachtoffer is volop bezig, het is nu al bekend dat het om een Aziatische man gaat.



Het aangespoelde lichaam werd omstreeks 8.30 uur opgemerkt op de grens van Heist en Zeebrugge. “Over de omstandigheden kunnen we vooralsnog weinig kwijt. Het onderzoek is volop bezig”, klinkt het bij de politie van Knokke-Heist. Nu is al bekend dat het om een man van Aziatische origine gaat. Hij had geen identiteitspapieren op zak. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over zijn identiteit. Er zal ook een autopsie uitgevoerd worden.

Een van de mogelijkheden is dat het gaat om een van de vermiste transmigranten die een tijd geleden de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden maken vanuit Calais, maar in de problemen kwamen. De politie doet daar evenwel geen uitspraken over en laat verstaan dat alle onderzoekspistes open zijn.