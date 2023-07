Lichaam van 51-jarige man uit Koolhofput gehaald

Duikers van de brandweer hebben vrijdagmorgen het levenloze lichaam van een 51-jarige man uit de Koolhofput in Nieuwpoort gehaald. Het slachtoffer is afkomstig uit Lombardsijde bij Middelkerke.

Het was een visser die vanmorgen de lugubere ontdekking deed in het provinciedomein Koolhofput in Nieuwpoort. Meteen werd de politie verwittigd, die op haar beurt de brandweer inschakelde om het lichaam te bergen. Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten, hij was al overleden toen de visser het lichaam in het water zag dobberen.

Omdat niet meteen duidelijk is hoe het slachtoffer om het leven kwam, heeft het parket van West-Vlaanderen een wetsdokter aangesteld. Die moet nu klaarheid scheppen over de doodsoorzaak. (LK/JT)

Later meer.