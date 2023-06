Lichaam man aangespoeld op het strand van Wenduine: autopsie wordt uitgevoerd

Op het strand van Wenduine is woensdagochtend een lichaam aangespoeld. Het gaat om een man, maar de verdere identificatie is nog volop bezig.

De politie kreeg omstreeks 7.30 uur melding dat er op het strand een levenloos lichaam lag. De politie kon enkel het overlijden vaststellen. De hulpdiensten plaatsten een tent over het lichaam in afwachting van de verdere vaststellingen. Bij de politie kunnen ze momenteel weinig kwijt. Het staat wel vast dat het om een man gaat. Over de precieze omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Het onderzoek naar zijn identiteit en naar de precieze omstandigheden van zijn overlijden loopt. Er zal een autopsie uitgevoerd worden.