Lichaam gevonden in woning in Tielt: parket onderzoekt verdacht overlijden

In de Kasteelstraat in Tielt werd donderdagnacht een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) zou het gaan om een verdacht overlijden. Het parket is bezig met een gerechtelijk onderzoek.

De hele dag was er politie te zien in en rond de woning. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigt dat het gaat om een verdacht overlijden. “Veel kunnen we daarover momenteel nog niet lossen, maar het gaat inderdaad om een overlijden door toedoen van verwondingen.”

Reactie buurtbewoner

“Toen ik deze ochtend om 6.30 uur naar mijn werk vertrok, stonden hier vier politiemannen met twee combi’s”, zegt een buurtbewoner. “Er liepen ook een aantal mannen met maskers en witte pakken rond. Toen we deze middag terugkwamen, stonden ze hier nog steeds. Ik heb zelf niks opgevangen, maar volgens mij heeft het te maken met een moord.”

Het parket is nu bezig met een gerechtelijk onderzoek. (CS)

Later meer.