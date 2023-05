Lichaam dat Chiro-jongeren vonden, is dat van sinds oudejaarsavond vermiste Rosette (83)

In Dentergem is zondagmiddag een lichaam gevonden in een beek door enkele leden van de Chiro tijdens een activiteit. Het gaat om de 83-jarige Rosette uit Tielt, die al sinds oudejaarsdag vermist is.

Zondag werd tijdens een activiteit van de Chiro door enkele leden een lijk gevonden in een beek in de Speibeekstraat in Dentergem. Het gaat om de stoffelijke resten van Rosette, een 83-jarige vrouw die op oudejaarsdag vermist raakte in Tielt. Koenraad Degroote (Eendracht), burgemeester van Dentergem bevestigt: “Volgens de autopsie wordt elk kwaad opzet uitgesloten, al is de precieze doodsoorzaak nog niet duidelijk. Het lichaam van de vrouw werd ondertussen vrijgegeven aan de familie.”

“Ik betreur dat het zo is moeten eindigen”, reageert Tielts burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), “maar ik ben wel blij voor de familie dat enkele van hun vragen nu eindelijk beantwoord zijn.”

Kinderen weggehaald

Het lichaam werd gevonden tijdens een zondagsactiviteit voor de tito’s, de Chirogroep voor 10 tot 12-jarigen. “Van zodra we doorhadden dat het over een lichaam ging, hebben we de kinderen daar zo snel mogelijk weggehaald”, vertelt Warre Spiessens, hoofdleider van Chiro Nellekijn uit Dentergem.

Meteen werden politie en hulpdiensten verwittigd, die samen met slachtofferhulp onmiddellijk ter plaatse zijn gekomen. “We hebben ook meteen alle ouders op de hoogte gebracht. Samen met alle betrokken leden en leiding, hun ouders en slachtofferhulp werd er verzameld in het ontmoetingscentrum, waar iedereen kon praten over wat er gebeurd was”, vertelt Spiessens.

Impact

Later zondagavond kregen alle Chiro-leden via de oudergroepen ook een bericht van de leiding met uitleg over wat er gebeurd was en het nummer van slachtofferhulp. Zo kan iedereen die daar nood aan heeft op zelfstandige basis contact leggen voor een gesprek. De leiding zelf nam ook nog persoonlijk contact op met de ouders van de meest betrokken leden om te polsen hoe het met hen ging. “Gezien de omstandigheden gaat alles wel redelijk oké met iedereen”, vertelt Spiessens. “Op sommige leden hadden de gebeurtenissen een grotere impact dan op andere, maar op het eerste gezicht valt de impact over het algemeen wel nog redelijk mee.”

Volgens de mama van een van de meisjes die het lichaam vonden, is het meisje wel erg van slag. “Ze is er erg van aangedaan. Ik zou graag zo snel mogelijk naar haar terug gaan.”

Veilig voelen

Samen met slachtofferhulp en jeugdschepen van Dentergem Bart De Keukeleire (Eendracht) wordt ook nagedacht over een mogelijk sereen afscheid tijdens de volgende Chiro-activiteiten. “Op die manier willen we ervoor proberen zorgen dat de betrokken jongeren de gebeurtenissen van dit weekend een plaats kunnen geven en geen angsten overhouden aan de plaats van de gebeurtenissen”, legt de schepen uit. “Het is een erg publieke plaats en we willen dat de jongeren zich daar ook in de toekomst veilig voelen.”

“We zijn heel goed ondersteund door zowel de politie als slachtofferhulp”, zegt Spiessens. “We zullen er als leiding verder ook alles aan doen om onze leden zo goed mogelijk te blijven ondersteunen.”

Parket

Zondagavond kwam het parket met bevestiging. “Het lichaam dat zondag is gevonden in Dentergem is dat van Rosette Decuypere, de bejaarde vrouw die sinds oudejaarsdag vermist was. Volgens het parket was er bij het overlijden geen tussenkomst van derden”, klinkt het.