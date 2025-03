Levenloos lichaam vermiste man (65) teruggevonden in sloot

In Stene is zondagvoormiddag het levenloze lichaam van een 65-jarige man aangetroffen in een sloot. De zestiger was sinds donderdagavond spoorloos na een restaurantbezoek op de Visserskaai in Oostende. Het West-Vlaams parket laat weten dat er volgens de eerste vaststellingen geen sporen van geweld door derden werden aangetroffen.

Een toevallige passant merkte zondagochtend rond 9.45 uur het levenloze lichaam van een man op in een gracht achter het Sint-Andreasinstituut in Oostende, in de Tuinen van Stene. De politie en brandweer kwamen ter plaatse en ook het West-Vlaams parket afdeling Brugge werd ingelicht. Nadat een wetsdokter en het labo ter plaatse kwamen, bleek het om de vermiste 65-jarige Oostendenaar te gaan.

Vermist

De Oostendenaar was sinds donderdagavond spoorloos verdwenen. De federale politie verspreidde daarom een opsporingsbericht. De zestiger was die avond rond 23 uur voor het laatst gezien aan een restaurant op de Visserskaai. De fiets van het slachtoffer werd in de dagen erna teruggevonden in de Boogschuttersstraat, vlakbij het rondpunt naar de Frère-Orbanstraat in Oostende. Enkele uren later, op zondagochtend, werd uiteindelijk ook het levenloze lichaam van de man terug gevonden in het water aan Tuinen van Stene, een natuurgebied.

Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen sporen van geweld door derden aangetroffen en zou er dus geen sprake zijn van kwaad opzet.