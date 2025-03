Levenloos lichaam van vermiste man (75) uit Leie gehaald

De politie en het duikteam van de brandweer zijn donderdagvoormiddag een zoekactie gestart in de Sluizenkaai in Menen. Iets na de middag troffen ze het levenloze lichaam van een vermiste man aan in het water.

Dinsdag nog stuurde het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk een opsporingsbericht uit na de verdwijning van een 75-jarige persoon. De man had op maandag 17 maart zijn woning in de Bruggestraat verlaten. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Tijdens de zoekactie was de Sluizenkaai afgesloten voor verkeer. (JDr)