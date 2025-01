Levenloos lichaam uit Spuikom gehaald in Oostende: onderzoek naar omstandigheden loopt

Een levenloos lichaam is vrijdagmiddag uit het water gehaald in de Spuikom in Oostende. Dat bevestigt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden is nog geen duidelijkheid.

Passanten merkten even na 14 uur het lichaam op in het water op de grens van Bredene en Oostende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden enkel het overlijden van het slachtoffer vaststellen. Het onderzoek naar het overlijden loopt nu verder. Het parket werd ingelicht. (MM)