Leraar dierenzorg en erevoorzitter Tramstatie Luc Declerck (59) overleden

Thuis in Ichtegem overleed vrijdag Luc Declerck na een slepende ziekte. De leraar dierenzorg aan het VABI in Roeselare en erevoorzitter van de vzw De Tramstatie zou in november 60 jaar worden.

Luc werd geboren in Torhout op 29 november 1963 en groeide op in Ichtegem, waar hij altijd bleef wonen. Hij woonde in de Melkerijstraat met zijn vrouw Ann Spriet. Het echtpaar kreeg twee dochters: Emma (samen met Jeroen Callens) en Reini (met Matthias Vanzieleghem).

Levensgenieter

Luc was van kleins af een gepassioneerd liefhebber en kenner van bloemen, planten en dieren en ook bijzonder creatief. Hij studeerde af als regent plastische kunsten, maar in zijn beroepsleven haalde de dierenliefde de bovenhand. Luc was leerkracht dierenzorg aan het VABI in Roeselare. Thuis hield hij ook pluimvee en andere dieren. Luc was bovendien een levensgenieter en een bijzonder warme persoonlijkheid.

Erevoorzitter De Tramstatie

Luc was dan ook een graag geziene figuur. Samen met Luc Beernaert, Luc Vandendriessche en wijlen Rik Muylle lag hij aan de basis van de vzw De Tramstatie, die in 2007 van start ging met de inhuldiging van een monument op de rotonde waar zich vroeger de Ichtegemse tramhalte bevond. Dat het monument ook kan draaien, was een idee van Luc. De ‘draaiing’ van het monument is een driemaandelijks ontmoetingsmoment voor alle buurtbewoners. Om de twee jaar vinden op de Tramstatie ook feestelijkheden plaats voor de ruimere omgeving, zoals straks van 1 tot 10 september. Het veel te vroege overlijden van Luc, de eerste voorzitter en nu erevoorzitter van de vzw, dompelt de vereniging in diepe rouw.

Ernstige ziekte

Een tweetal jaar geleden werd Luc door een ernstige ziekte getroffen. Daaraan overleed hij vorige vrijdag, omringd door zijn naaste familie.