Leon Van Hollebeke (96) van de drukkerij van Brugsch Handelsblad overleden

In woonzorgcentrum Ten Boomgaarde in Sint-Michiels is Leon Van Hollebeke op 96-jarige overleden, omringd door zijn familie.

Leon werd geboren op 8 oktober 1926 in Assebroek en werkte zijn hele leven in de drukkerij: eerst bij Brito en Sidac en later liefst 32 jaar in de drukkerij van het Brugsch Handelsblad bij de familie Herreboudt. Leon had de sleutels om zelf de drukkerij te openen en was ’s morgens steeds een van de eersten op het werk. Hij mocht ooit mee naar Zweden om een nieuwe offsetmachine aan te leren. Op 57-jarige leeftijd kon hij op vervroegd pensioen. De verhuis naar Roeselare heeft hij net niet meegemaakt.

Na het overlijden van zijn vrouw Georgette Bulthé, met wie hij vijf kinderen kreeg, verhuisde hij naar het woonzorgcentrum. Hij kreeg er dagelijks bezoek van zijn kinderen. Zijn uitvaart vond woensdag plaats in het uitvaartcentrum van Timmerman in Loppem.

Aan de familie biedt de redactie van Brugsch Handelsblad haar oprechte deelneming aan. (SR)