Legendarische chef-kok van De Marquette Jean-Pierre Malysse (79) is overleden

De Marquette in Marke, destijds het meest gerenommeerde restaurant in Kortrijk en wijde omgeving, sloot intussen al zeventien jaar geleden zijn deuren. Maandagavond is de legendarische oprichter, bezieler en chef-kok Jean-Pierre Malysse op 79-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge. Hij mocht toen ontelbaar veel nationale en internationale beroemdheden ontvangen. Ook de koppels die er hun trouwfeest hielden, zijn niet te tellen.

Bijna vier decennia is De Marquette een begrip geweest in de gastronomische wereld. Het verhaal van De Marquette is ook iets aparts. Jean-Pierre is een van de zeven kinderen van Bissegemnaar Michel Malysse. Vader, vlasser zoals zovelen in de regio, zag de crisis in de sector tijdig aankomen en stampte een industriële wasserij uit de grond waaruit onder meer het huidige Malysse-Sterima gegroeid is. Een succesrijk voorbeeld van reconversie.

Terwijl de andere gezinsleden in de wasserij werkten, bereidde Jean-Pierre het eten. Ook moeder Elisabeth Thoma was trouwens bekend als een goede kokkin. Het koken beviel hem, de wasserij draaide en Jean-Pierre mocht aan de hotelschool Ter Duinen studeren. Na zijn opleiding liep hij stage bij Pierre Romeyer in Brussel en in de Oude Abdij in Lo. Op de gronden van de historische Rodenburchabdij op de wijk Rodenburg in Marke kochten zijn ouders een villa van een vroeger directeur van de Tuinbouwschool, klant van de wasserij…

Succesverhaal en beroemde namen

Met de hulp van de familie werd het landhuis omgebouwd tot een restaurant met hotel. In maart 1968 roerde Jean-Pierre – nog geen 22 – er voor het eerste in de potten. Een menu kostte toen minder dan 300 frank of ruim 13 euro… In 1972 trouwde Jean-Pierre met Francine Decaestecker uit Beselare. Met haar als gastvrouw werd De Marquette een succesverhaal dat bijna veertig jaar duurde. Een hele reeks ‘groten der aarde’ vonden de weg naar De Marquette. In 1978 verwierf De Marquette een Michelinster maar raakte die vijftien jaar later weer kwijt, omdat Jean-Pierre ervoor koos om zich (meer) toe te leggen op feestzaal met banketten en recepties, die ook in de mooie tuinen konden plaatsvinden.

Jean-Pierre Malysse in 1990 met de Franse chansonnier Charles Aznavour, die meerdere keren naar de Marquette kwam. © Hol

Jean-Pierre en zijn Marquette genoten naam en faam en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat vele bekende namen de weg vonden naar de Cannaertstraat in Marke. Van Will Tura en Salvatore Adamo tot Charles Aznavour, Gilbert Bécaud en Shirley Bassey, wielerkampioenen van Briek Schotte tot Eddy Merckx of Greg LeMond, Toon Hermans, Roger Raveel, zowat alle bedrijfsleiders uit het land… Te veel om op te noemen. Club Brugge vierde er een kampioenstitel in 1990… Een opmerkelijk feitje in de loopbaan van Jean-Pierre Malysse: ooit heeft hij op de rustdag van de rally Parijs-Dakar in de Egyptisch woestijn, onder meer samen met zijn zoon Christof en wijlen zijn broer Marc een gastronomische maaltijd bereid onder de blote hemel voor tachtig Vlamingen.

Marquettehof als eerbetoon

In 2008 besloten Jean-Pierre Malysse en zijn echtgenote te stoppen en het hele complex te verkopen, omdat geen van de drie kinderen de opvolging zag zitten. Een Frans koppel nam over, maar het mooie Marquetteverhaal eindigde helaas in mineur. In december 2011 werd het faillissement uitgesproken. Uiteindelijk werd alles in 2021 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Als eerbetoon kreeg de verkaveling de naam Marquettehof.

Jean-Pierre Malysse was vader van drie kinderen (Christophe, Isabelle en Céline) en grootvader van acht kleinkinderen. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 1 februari om 13 uur in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.