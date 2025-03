Leerlinge (17) sterft week na Londen-reis, vermoedelijk aan hersenvliesontsteking: “De school is erg aangeslagen”

Een meisje van 17 jaar dat schoolliep aan ’t Saam in Diksmuide is woensdag plots overleden, amper 24 uur nadat ze ziek werd. Er is een sterk vermoeden dat het om hersenvliesontsteking gaat. Het meisje was net een week terug van Londen-reis met haar klasgenoten, waardoor nu preventieve maatregelen genomen worden. “Iedereen op school is erg aangeslagen. Het meisje was enorm betrokken en actief in de school”, reageert directeur Isabelle De Keyser.

Vorige week genoten de zesdejaars van de middelbare school ’t Saam campus Sint-Aloysius in Diksmuide nog van hun schoolreis in Londen. Ook het 17-jarige meisje, dat ook in Diksmuide woont, was daarbij en de schoolreis zelf verliep vlekkeloos. Deze week werd het meisje plots ziek en haar toestand ging snel achteruit. Binnen de 24 uren nadat ze ziek werd is ze overleden, dat gebeurde woensdag.

Wellicht hersenvliesontsteking

Waaraan het meisje overleed wordt nog onderzocht, maar het vermoeden is sterk dat het om hersenvliesontsteking door de meningokokkenbacterie gaat, gelet op het snelle ziekteverloop. “De precieze oorzaak wordt nog onderzocht maar er is een sterk vermoeden”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het is zeldzaam dat dergelijke besmetting fataal afloopt en de besmettingen zelf komen niet zo vaak voor. In Vlaanderen ging om 45 gevallen in 2024. Er is geen reden tot paniek maar er zijn wel preventieve maatregelen genomen. Zo krijgen de leerlingen die bij haar op de kamer sliepen en haar familieleden een antibioticakuur.”

De school zelf bracht onmiddellijk de ouders van de andere zesdejaars en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op de hoogte. Het besmettingsrisico is laag maar toch wordt aan iedereen waakzaamheid gevraagd. “Wie plots last krijgt van koorts, hoofdpijn of braken raadpleegt best zo snel mogelijk een huisarts. Andere symptomen zijn een stijve nek of rode vlekjes op de huid.”

School erg aangeslagen

In de school ’t Saam campus Aloysius in de Wilgendijk in Diksmuide komt het nieuws hard aan. “Iedereen is erg aangeslagen”, zegt directeur Isabelle De Keyser. “Haar verlies slaat diepe wonden in onze school. Het meisje kennen we as een zeer actieve en betrokken leerlinge, die altijd klaar stond om anderen te helpen. We voorzien dan ook begeleiding voor alle leerlingen op school en starten de dag vandaag met een infomoment in alle klassen waar we zo goed mogelijk zullen proberen te antwoorden op de vragen van de leerlingen. Of de lessen volledig zullen doorgaan, laten we afhangen van hoe de leerlingen met dit verdriet omgaan.”

De school vroeg daarom ook bijstand van twee psychologen van het CLB. “Er komt ook een rouwhoekje in de school en het klaslokaal van het meisje. Ook als schoolgemeenschap zijn we van de kaart en slaat dit een diepe wonde. Vandaag neem ik contact op met de ouders om mijn medeleven uit te drukken. Onze gedachten gaan nu vooral uit naar haar familie en naasten.” (JH)