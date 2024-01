Leerkracht en cultuurman Julien Ven Eeckhoutte is overleden

Julien Van Eeckhoutte (88) is na een zeer lange slepende ziekte thuis overleden. Een geboren Deerlijkenaar die zich in zijn gemeente meer dan verdienstelijk stelde.

Julien is de echtgenoot van Marie-Jeanne Vandevoorde en woonde in de De Cassinastraat. Zij hebben twee kinderen (Sofie en Steven) en vijf kleinkinderen.

Als leerkracht wiskunde was hij zijn hele loopbaan verbonden aan het college te Waregem.

In eigen gemeente werd hij op jonge leeftijd bibliothecaris van de toenmalige vrije bibliotheek en bleef dit ook toen de Bib op de huidige locatie van het Neunkirchenplein, gemeentelijk werd.

Toneel

Als student speelde hij al toneel in het Kortrijkse St.-Jozefinstituut. In de periode tussen 1980 en 2005 regisseerde hij dertien toneelstukken bij de Deerlijkse groep Die Ghesellen. Tussendoor stond hij dikwijls mee op de planken.

Hij was vele jaren bezieler en voorzitter van de culturele raad en beredderde een kwarteeuw de muziekuitvoeringen in het kader van het Festival van Vlaanderen. Op de parochie maakte hij zich verdienstelijk tijdens vieringen en plechtigheden. Hij was lid van Pro Musica bij de Koninklijke Fanfare St.-Cecilia. Zijn werkkracht en verbondenheid met de gemeenschap zijn alom gekend.

De uitvaartviering grijpt plaats op zaterdag 20 januari om 10.30 uur in de St.-Columbakerk (centrum) te Deerlijk.

(MVD)