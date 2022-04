Ledegem verliest oudste bewoner Gerard Berteloot (102)

In het AZ Delta in Roeselare is dit weekend Gerard Berteloot overleden. Gerard werd 102 jaar en was, mede doordat hij op hoge leeftijd nog met de auto door de gemeente toerde, een gekend figuur.

Met Gerard Berteloot uit de Papestraat verliest de gemeente Ledegem een kleurrijke figuur. Gerard werd geboren op 29 juni 1919, op de Bosmolens in Izegem. Vader was schoenmaker, moeder had een winkel in textielwaren. Gerard leerde de stiel van kleermaker bij Alfons Verheule in Rollegem-Kapelle, waar hij enkele jaren mocht meehelpen.

In 1944 trouwde hij met Anna Raes, een rasechte Ledegemse. Het koppel ging in de Papestraat wonen en opende enkele jaren later de winkel De Schaar in de Stationsstraat. Gerard raakte vooral gekend voor het maken en herstellen van maatpakken.

Pepe Schaere

Gerard en Anna kregen drie kinderen: Romain, Rozanne en Bernard. Na het overlijden van zijn vrouw kon Gerard rekenen op de steun van tal van mensen, waardoor hij thuis kon blijven wonen. Onder andere zijn thuisverpleegster Solange en de trouwe poetsvrouw Kathleen zorgden er samen met de familieleden van Gerard voor dat hij erg lang in goede gezondheid bleef. Inmiddels was Gerard ook grootvader en overgrootvader geworden. Binnen de familie stond hij gekend als ‘Pepe Schaere’.

Gerard bleef lang met de auto rijden. Zo reed hij zelf nog naar het gemeentehuis voor de viering van zijn honderdste verjaardag. Vorig jaar zette hij de wagen definitief langs de kant. Gerard was ook actief in het lokale verenigingsleven. Zo was hij erevoorzitter van Unizo en lid van Samana en Okra.

De jongste tijd was zijn gezondheid fel verslechterd. Met zijn overlijden verliest de gemeente haar oudste inwoner. De uitvaartplechtigheid vindt op 16 april plaats, om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk in Ledegem. Daarna volgt de begrafenis in het familiegraf op de begraafplaats van Ledegem.

(Uitvaartzorg Serrus)