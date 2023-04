Last Post voor Charles Vermeulen (95) in kathedraal: “We zullen je blijven herdenken”

In de kathedraal van Ieper werd vrijdag afscheid genomen van Charles Vermeulen, die vorige week op 95-jarige leeftijd overleed. Hij kreeg er een eerbetoon van zijn zoon Edouard, serviceclub Rotary en de Last Post Association.

“We zijn hier vandaag in Ieper om mijn papa te herdenken”, sprak couturier en hofleverancier Edouard Vermeulen (66) van modehuis Natan. “Een echte patriarch. Een man met het hart op de juiste plaats. Vader zijn is niet alleen zorgen voor en houden van, maar ook waarden meegeven voor het leven. En dat heeft hij gedaan.”

“Hij was 71 jaar getrouwd met de vrouw van zijn leven. Mama, bedankt om zo goed voor onze papa gezorgd te hebben. Zestig jaar geleden heeft hij Ypra gecreëerd en nu is het erfgoed van de familie, in de eerste plaats van mijn papa. Op zijn laatste verjaardag in april heeft hij kunnen proeven van het nieuwe Yprabier. Ik ben gelukkig dat we dit moment nog konden delen. Ik bedankt graag brouwerij Omer Vander Ghinste om het levenswerk van mijn papa verder te zetten.”

“Hier in Ieper was er nog een grotere familie, zoals de vrienden van de Rotary en het comité van de Last Post. Meneer Charles, zoals hij werd genoemd, was uitgegroeid tot een stadsgezicht van Ieper. Het is met grote droefheid dat we hem vandaag laten gaan. Bon voyage et merci papa.”

Patrick Donck nam het woord namens de Ieperse serviceclub Rotary. “Hij was 54 jaar lang lid, jawel. Hij was zeer gehecht aan ‘zijn’ stad Ieper en samen met zijn echtgenote was hij steeds bezorgd om de welvaart van de handelaars en ondernemers in de stad. Zo heeft hij bijgedragen tot de bloei van de Ieperse horeca en niet in het minst op onze mooie Grote Markt. Charles was bestuurder bij de Ieperse Last Post Association sinds 1953 en heeft met Guy Gruwez bijgedragen aan de herleving van de ceremonie onder de Menenpoort, tot wat het vandaag geworden is.”

Donck somde nog een lijst andere engagementen op. “Dit alles om maar te zeggen dat hij in zijn sociaal en professioneel leven in onze stad en regio de Rotary-leuze Service Above Self steeds hoog in het vaandel droeg. Hij was altijd ten dienste van iedereen en gewaardeerd voor zijn minzaamheid, geduld, luisterbereidheid en zijn wens om steeds iedereen te verzoenen. Charles, rust in vrede. We zullen je blijven herdenken.” (TP)