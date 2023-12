Landbouwer sterft op hoeve in Koekelare: parket start onderzoek

Op een hoeve in Koekelare is donderdagavond het levenloos lichaam aangetroffen van een landbouwer. Het parket is een onderzoek gestart.

De hulpdiensten werden afgelopen donderdagavond rond 20.30 uur opgeroepen voor een “incident gevaarlijke stoffen” aan de landelijke Venneweg bij Koekelare. Ter plaatse bleek het te gaan om een landbouwer die was aangetroffen in een varkensstal op de boerderij.

Autopsie

Voor de man kwam alle hulp te laat. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart om de precieze omstandigheden van het overlijden te achterhalen. “De landbouwer werd inderdaad overleden aangetroffen”, bevestigt parketmagistraat Frank Demeester. “Om de doodsoorzaak te achterhalen zal een autopsie worden uitgevoerd.” (TP)