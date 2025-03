Laatst overgebleven schepen van Oeselgem Frieda Claerhout (94) overleden

In wzc Samen in Wakken is Frieda Claerhout vorige zondag overleden. Ze was in de jaren zeventig schepen in Oeselgem en was daarmee de laatste nog overgebleven oud-schepen van voor de gemeentefusies. Ze zou volgende maand 95 geworden zijn.

Frieda was schepen in de periode 1971-1977 en was zelfs de allereerste vrouwelijke schepen van West-Vlaanderen. Samen met collega-schepen Achiel Vandaele werkte ze onder toenmalig burgemeester Daniel Beels. De gemeentesecretaris was toen Albert Claerhout. Het was het allerlaatste college van de gemeente Oeselgem, want het kleine dorp hield door de gemeentefusies op 1 januari 1977 op te bestaan als onafhankelijke gemeente.

Ze werkte haar hele carrière als verpleegster en was gehuwd met Lucien Vermeulen (†2016). Ze brachten drie kinderen groot, die op hun beurt voor elf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen zorgen.

De uitvaart vindt plaats in aula Desmet op woensdag 12 maart om 10.30 uur. Condoleren kan via de website van uitvaartcentrum Desmet. (SV)