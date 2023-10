Kyra (21) uit Ieper brengt emotioneel nummer uit voor overleden mama en zus: “Muziek als troost”

Begin dit jaar verloor Kyra Masson haar mama aan kanker. Vier jaar geleden moest de 21-jarige Ieperse ook al afscheid nemen van haar zus Shana, die uit het leven stapte. Ze schreef met haar nummer ‘Much too soon’ haar gevoelens neer.

Kyra Masson woont in de Meenseweg in Ieper, bij haar vader Ronny (65). In februari van dit jaar moesten ze afscheid nemen van mama Patricia Jonckheere (62). “Mama is in 2022 ziek geworden”, vertelt Kyra. “De artsen hadden een hersentumor gevonden en een jaar later, in februari, overleed mama. We hebben de laatste maanden goed voor haar gezorgd.” Twee jaar eerder verloor Kyra ook al haar zus. “Shana stapte in februari 2020 uit het leven. Ze liet een zoontje achter die nu ook bij ons woont. Samen met mijn papa en vriend vormt mijn neefje een belangrijke steun.”

Benny Hennebel

Ter nagedachtenis van Patricia en Shana bracht Kyra nu het nummer Much too soon uit. “Het is een nummer voor iedereen die zijn geliefden te vroeg heeft verloren. In het begin ging het vlot om de tekst neer te pennen, maar daarna was het wel een uitdaging om alles aan elkaar te schrijven. De muziek werd mee gecomponeerd door Benny Hennebel uit Houtkerke, die ook een groot aandeel had in het masteren van de song.” Kyra hoopt dat anderen zich in het nummer kunnen herkennen en steun kunnen vinden. “Het gaat over afscheid nemen. Op de promofoto van het nummer verwerkte ik een foto van mijn mama en zus. Muziek is voor mij een vorm van troost. Als ik me minder voel dan speel ik op mijn piano of luister ik naar muziek. Ik hoor veel genres graag, als ik er een artiest specifiek moet uitpikken dan zeg ik Céline Dion. Mama was ook een grote fan.”

Niet het eerste nummer

Kyra is al langer bezig met zelf muziek maken. “Ik leerde alles zelf. Het is niet mijn eerste nummer, twee jaar geleden bracht ik een Nederlandstalig nummer uit. Dat was echter minder mijn ding”, zegt Kyra, die haar laatste jaar winkelmanagement volgt aan VIVES. “Ik zie muziek als een leuke hobby want mijn studies slorpen veel tijd op.” Kyra’s nummer Much too soon is te beluisteren via YouTube en Spotify. (API)

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be