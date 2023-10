KVK Avelgem in diepe rouw door verlies van trouwe medewerker ‘Luciano’ (76): “Hij stond altijd klaar voor iedereen”

Voetbalclub KVK Avelgem is in diepe rouw door het onverwacht overlijden van trouwe medewerker Lucien Poitiez (76). Bij de fusieploeg uit de Scheldegemeente was hij een duivel-doet-al

“Lucien stond altijd en overal klaar om onze club te ondersteunen”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de club. “Aan de ingang of achter de schermen. Zondag was hij opnieuw paraat om ons te helpen op de jaarlijkse grillade. Hij was zo trots om deel uit te maken van onze club. Alle medewerkers van KVK Avelgem voelen bijzonder mee en zullen Lucien voor altijd oprecht blijven meedragen in hun hart.”

‘Luciano’ stond elke week paraat. De terreinen in orde brengen voor de match, de kleedkamers kuisen, de wasmanden met de uitrusting klaarzetten voor de diverse ploegen, de ballen opblazen. Hij was een clubicoon die hard zal worden gemist.

Dit weekend zal zowel tijdens de jeugdwedstrijden als de matchen van het eerste elftal in tweede en derde provinciale vlak voor de aftrap één minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis van Lucien.