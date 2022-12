KV Oostende-icoon Albert Van de Cappelle overleden

Op 20 december is Oostendenaar Albert Van de Cappelle, na slepende ziekte, op 82-jarige leeftijd overleden. Albert was afkomstig van Kortemark, verloor vroeg zijn vader en kwam, na het tweede huwelijk van zijn moeder, in Oostende wonen. Hij huwde in 1964 met Cécile Claeys en is de vader van twee zonen, Patrick en Kristof, de opa van drie kleinkinderen.

Albert volgde een opleiding mecanicien en ging op jonge leeftijd mee met zijn pa die in loondienst werkte op pikdorsmachines. Hij werkte bij Aluminium Claeys, Scheepswerven Belliard, en voer mee aan boord van de maalboot Oostende-Dover. Na herscholing als elektricien werkte hij ook bij EBES, Electrabel, waar hij, tot aan zijn pensioen in 1998 verantwoordelijk was voor het onderhoud van het hoogspanningsnet.

Liefde voor KVO

Albert sloot in 1956 aan bij SV Kortemark waar hij tot in 1979 voetbalde. Hij was later ook actief bij de veteranen (Perkez, Korpo, Zaalvoetbal) in onze regio, na zijn 50ste shotte hij nog bij de Strandleeuwen. Zoon Patrick was talentscout in de jeugdwerking van KVO en zoon Kristof doorliep de jeugdrangen van KVO. Albert was fan van KV Oostende. De familie Van de Cappelle was een KVO-familie. Na zijn pensioen werd Albert penningmeester bij de KVO-jeugdwerking en samen met zijn vrouw, Cécile, was hij verantwoordelijk voor de ontvangst van de scheidsrechters én de bezoekers op De Schorre. Hij was ook mee verantwoordelijk voor het technisch onderhoud op de KVO-velden.

Albert zorgde mee voor de kleinkinderen. Hij hield ook van reizen, met de mobilhome naar Frankrijk. Door slepende ziekte moest hij het reizen echter stopzetten. Hij overleed in het Hendrik Serruysziekenhuis.