KV Kortrijk verliest geliefde kok Stefaan Vanloocke

KV Kortrijk is in rouw om zijn geliefde chef-kok Stefaan Vanloocke die vorige week woensdag 8 november na een hartinfarct overleden is in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Bij het vernemen van het nieuws was er grote verslagenheid bij de spelers en trainer Glen De Boeck was zelf danig onder indruk dat hij de training afgelastte. In de wedstrijd van zondagavond tegen Union droegen de spelers een rouwband om de overleden ploegkok te eren.

Stefaan Vanloocke werkte nog maar net een jaar bij de club als vrijwilliger en bouwde met iedereen een goeie band op. Hij lag goed in de groep en er ging dan ook een schokgolf door de club bij het vernemen van het nieuws vorige week donderdag. “Het nieuws kwam echt hard binnen”, zei Glen De Boeck met tranende ogen op de persconferentie naar aanleiding van de wedstrijd tegen Union. “In mijn lange carrière heb ik nog nooit een overlijden binnen de groep meegemaakt. We kenden elkaar nog niet zo lang, maar het klikte meteen tussen Stefaan en mij. We waren vrienden geworden. Een uur voor zijn dood sprak ik hem nog over de telefoon. Hij voelde zich schuldig omdat hij door zijn ziekenhuisopname niet kon komen. Zo stipt en professioneel was hij en dat werd enorm geapprecieerd door de hele club.”

Stefaan Vanloocke is op 31 maart 65 geworden. Hij groeide op in Rumbeke waar zijn vader een bedrijf van houten speelgoed had. Via stages leerde hij het koksberoep dat hij in verschillende restaurants uitoefende. Zo heeft hij nog in het sterrenrestaurant La Villa Lorraine in Brussel gewerkt. Hij stond aan het fornuis bij Hobo’s in Waregem en in Wevelgem heeft hij ‘t Verloren Schaap. Ook heeft hij het restaurant van Molecule in Vichte gereorganiseerd. Hij is uiteindelijk moeten stoppen door rugproblemen.

KVK-supporter

Stefaan was van jongs af supporter van KV Kortrijk en toen hij vernam dat ze een kok zochten, bood hij zich meteen aan. Hij is ook een tijdje talentscout geweest, ook op vrijwillige basis. “Zo kon hij zijn twee passies, koken en KV Kortrijk combineren,” zegt echtgenote Rosa Baele, met wie hij sinds ruim tien jaar in Merkem woonde. “Vorige week maandag had de dokter een longontsteking vastgesteld maar dat was niet alarmerend. Hij had dat zelfs elk jaar. Het is pas woensdagnamiddag dat de huisarts moest komen en die liet Stefaan meteen naar het ziekenhuis overbrengen waar hij helaas overleden is.”

Stefaan had een dochter en een kleindochter. Hij had ook drie pluskinderen en zes pluskleinkinderen. Het afscheid heeft donderdag plaats in de aula Geldhof in Moorslede. De urne wordt bijgezet op de begraafplaats van Merkem. (JDB/NOM)