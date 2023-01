Kurt Vanneste (42) treft zijn nonkel Willy dood aan en zakt dan zelf in elkaar, hij overlijdt een dag later

Op maandag 23 januari werd de 42-jarige Kurt Vanneste uit Ingelmunster hersendood verklaard, nadat hij één dag eerder in elkaar was gezakt in de woning van nonkel Willy Stragier in de Rozestraat, die even ervoor door de hulpdiensten dood was aangetroffen. De joviale dorpsgenoot overleed totaal onverwacht aan een hersenbloeding en hartstilstand.

Op zondagvoormiddag 22 januari vonden Annelore en broer Kurt Vanneste het raar dat ze hun nonkel Willy Stragier uit de Rozestraat nog niet hadden gezien of gehoord. Er ging immers geen dag voorbij of nonkel Willy nam wel eens contact op met zijn zus Magda, die ook in de Rozestraat woont. Hij nam ook zijn gsm niet meer op. De broer en zus gingen ter plaatse, maar besloten de politie op te bellen, die dan weer de brandweer contacteerde om de woning te openen. Ook de dienst 112 werd dan al verwittigd.

Nonkel Willy werd echter dood aangetroffen in zijn woning. De hulpdiensten vertrokken, de politie bleef ter plaatse met Kurt en zus Annelore reed naar haar moeder Magda om het slechte nieuws mee te delen. Toen de arts er was om de dood van Willy vast te stellen, vonden ze zijn identiteitskaart niet en ging Kurt kijken. Toen hij terug naar buiten kwam, zakte hij opeens in elkaar.

Reanimatie

De arts startte onmiddellijk met de reanimatie van Kurt. De dienst 112 en MUG werden opgebeld, waarna ze de reanimatie overnamen. Annelore en haar moeder Magda hadden de hulpdiensten eveneens gehoord. Annelore vond het raar dat ze haar broer niet aan de lijn kreeg en reed terug naar de woning van nonkel Willy, waar ze dan ook het verschrikkelijke nieuws vernam dat haar broer onwel was geworden en dat hij nog werd gereanimeerd. De hulpdiensten kregen weer hartslag, waarna Kurt werd overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. Daar werd hij één dag later hersendood verklaard.

“Kurt werd onwel door een opstoot van een te hoge bloeddruk”

“Mijn broer overleed officieel aan een hersenbloeding en hartstilstand”, zegt Annelore. “Op zondagnamiddag staken ze in de kliniek nog een drainage. Toen stelden ze vast dat hij blijkbaar een aneurysma had. Kurt werd onwel door een opstoot van een te hoge bloeddruk, waardoor het aneurysma scheurde.”

Club Brugge en Yves Lampaert

Kurt zag het levenslicht op 26 mei 1980 als zoon van wijlen Luc en Magda Vanneste-Stragier uit de Rozestraat. Hij was de zus van Annelore, getrouwd met Frederic Vercruysse. Ze wonen op het Robrecht de Friesplein, de achterzijde van Ingelmunster Shopping. Hij was de nonkel van Remco en Milan. Hij woonde nog in zijn ouderlijke woning in de Rozestraat.

Ook de Mennefeesten konden op hem rekenen als een trouwe medewerker

Kurt volgde het kleuteronderwijs in de Sint-Rafaelsschool in Izegem. Hij studeerde ook in De Zon in Ingelmunster en aan het Vibso in Waregem, waar hij afstudeerde als lasser. Hij werkte al 22 jaar bij de firma Vandommele Engineering, nu Cretes nv in Gullegem. Voor zijn werk verbleef hij vaak voor een lange periode in het buitenland. Hij werkte al in Siberië, Zuid-Afrika, Rusland en Turkije. Vroeger was Kurt lid van ‘De Statievissers’. Hij was supporter van Club Brugge en ook lid van de supportersclub van Yves Lampaert. Hij was ook een heel goede klusjesman, die zich uren kon bezighouden in zijn garage. Ook de Mennefeesten konden op hem rekenen als een trouwe medewerker.

Orgaandonatie

De voorbije maanden schoof hij zijn hobby’s opzij om voor zijn zieke moeder te zorgen. “Kurt deed echt alles voor haar en het was dankzij zijn inzet dat moeder kon thuis blijven. Kurt kookte, gaf haar eten, deed de was en meer”, zegt zus Annelore, die ook nog even stilstond bij de orgaandonatie en de donatie van weefsel en bot. “Op dinsdagnamiddag werd Kurt geopereerd. Hij hielp nog vijf à zes mensen met zijn hart, lever, longen en nieren. Hij zal ook veel personen kunnen helpen met weefsel en bot. Voor ons is het een troost dat hij op die manier nog andere mensen kon helpen.”