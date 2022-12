Kunstschilder en volksfiguur Frank Verhé overleden

De bekende volksfiguur en kunstschilder Frank Verhé geboren te Brugge op 18 juni 1935, is in het rusthuis Ten Anker te Nieuwpoort op 20 december 2022 op 87-jarige leeftijd overleden. Hij woonde jaren in de Zandstraat 66 te Westende, met atelier in de Rattevallestraat 27 te Slijpe. Sinds 2019 verbleef hij in het rusthuis Ten Anker.

Wijlen Frank Verhé werkte ooit als hulp in de keuken in De Ril, rusthuis in Middelkerke. Hij werd er op handen gedragen en was vriend van eenieder. Hij was niet alleen een welbekende figuur in Middelkerke, maar tegelijk een begenadigd kunstschilder. Hij behoorde tot de kunstenaarsgroep Art Kartel en wordt tot de Vlaamse Expressionisten gerekend.

De meester leefde zich graag op doek uit met olie en gouaches. Hij was ook de ontwerper van een reeks retro-affiches voor de dienst toerisme. Frank bleef steeds bij het figuratieve, soms artistiek, soms buiten de lijntjes, maar vooral vanuit zijn karakter, vol fantasie en verbeelding, uitgewerkt met een eigen techniek, vol kleur en leven. Hij was een meester in zijn genre en zette heel wat mooi kleurrijk werk over Westende en Middelkerke op doek. De natuur, met de zee en de polders, zat hem in het bloed.

Verscheidene van zijn werken zijn in het bezit van musea. Zijn werken zijn verspreid van Zürich, München, Duinkerke, Gent tot in Aalst waar hij met succes deelnam aan nationale en internationale tentoonstellingen. Individuele expo’s waren te genieten in Oostende, Gent, Sint-Truiden, Rijsel, De Panne, Ettelingen en in het Middelkerkse Casino. De musea van Sint-Truiden, Hasselt, Luik, Seraing, Rijsel en onder andere München zijn in het bezit van werken van zijn hand.

Frank Verhé werd in intieme kring op 27 december 2022 naar zijn laatste rustplaats in Westende gebracht. (PG)