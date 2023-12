Kunstenares Francine Van Mieghem (93) overleden

Op 93-jarige leeftijd is kunstenares Francine Van Mieghem en levenspartner van kunstenaar George Grard overleden. Hun vissershuisje in Sint-Idesbald in Koksijde was destijds een ontmoetingsplaats voor vele kunstenaars, waaronder Paul Delvaux en Pierre Caille.

Francine Van Mieghem werd op 8 februari 1930 geboren in Oostende. In 1954 kruiste haar levenspad dat van beeldhouwer George Grard die sinds de jaren 1930 in zijn vissershuisje in Sint-Idesbald woonde. Dat werd een populaire ontmoetingsplaats waar levensgenieter Grard zijn kunstenaarsvrienden uitnodigde, waar ze samen genoten en zich lieten inspireren door de natuur, de kust, de zee…

Francine werd zijn toeverlaat en zijn muze. Samen kreeg het beeldhouwerskoppel een dochter in 1970, Chantal Grard. George was toen al 69. Dochter Chantal trad in het voetspoor van haar ouders. Net als haar moeder volgde ze een opleiding aan L’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, het beroemde instituut voor beeldende kunsten Ter Kameren, gesticht door Henry van de Velde. Zowel moeder als dochter hadden kunstenaarstalent en allebei waren ze lesgeefster in de Westhoek Academie Koksijde. Francine inspireerde haar levensgezel George voor vele beeldhouwwerken en tekeningen, zoals de ‘Vrouw in de zon’. Francine was ook zelf een gerespecteerde en gewaardeerde kunstenares. Haar beeldhouwwerk ‘Just a Child – A Young Tree’ kreeg een plek in de beeldentuin van de Keunekapel in Sint-Idesbald, met wat verderop het kunstwerk ‘Transfiguratie’ van haar dochter Chantal.

Stichting voor haar levenspartner

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van het overlijden van George Grard nam Francine, samen met Franz Trenchant, in 1994 het initiatief om de Stichting George Grard op te richten. De Stichting organiseerde toen een reeks herdenkingstentoonstellingen in Antwerpen, Brugge, Doornik, Sint-Idesbald en Moeskroen. De doelstellingen die Francine met deze initiatieven beoogde, waren het werk van George Grard conserveren en zijn kunst tonen aan een breed publiek. De Stichting werd destijds ondergebracht in een boerderij in het dorpje Gijverinkhove, deelgemeente van Alveringem. Tot 2010 kon het publiek in dit museum de kunstwerken bekijken en de bronsgieterij bezoeken. In juni 2016 werd een deel van het kunstoeuvre overgebracht naar het nieuwe Kunstencentrum Ten Bogaerd in Sint-Idesbald. Er werd een bruikleenovereenkomst afgesloten met de gemeente Koksijde. Daar kregen een aantal originele gipsen en tekeningen een plek op de eerste verdieping, en op de site buiten staan acht monumentale bronzen beelden opgesteld.

“Francine Van Mieghem en Chantal Grard waren de drijvende krachten om de werken van George Grard terug naar Koksijde te brengen”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Koksijde. “De verdienste van Francine Van Mieghem bij de ontsluiting van de collectie van George Grard voor het grote publiek kan niet genoeg benadrukt worden. Met haar overlijden verliest Koksijde een ambassadrice van de school van Sint-Idesbald.”