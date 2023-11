Kunstenaars maken monumenten voor sterrenkindjes

Op de begraafplaatsen van Dentergem prijkt voortaan verschillende monumenten voor sterrenkindjes, nadat er eerder ook al geplaatst werden op de kerkhoven in de deelgemeentes.

De voorbije maanden werden reeds gedichten over sterrenkinderen aangebracht op de begraafplaatsen van Oeselgem en Wakken. Nu prijkt er ook mooie monumenten voor te vroeg geboren gestorven kindjes op de begraafplaatsen van Dentergem en zijn deelgemeentes.

Het gemeentebestuur lanceerde in januari een oproep om een idee in te dienen voor een passend monument op de sterrenweides. Het gaat om een plaats op de kerkhoven waar sterrenkindjes, overleden tijdens of vlak na de zwangerschap, kunnen begraven en herdacht worden. Daarop reageerden zes inwoners, elk met hun eigen verhaal, die hun creatief idee voorlegden. In samenspraak met de gemeente is de verdere uitwerking geregeld. Vier monumenten kwamen op de sterrenweides, twee staan er tussen de kindergraven.

In Dentergem voorzag kunstenaar Peter Wattyn op de nieuw aangelegde sterrenweide in rood koper twee duifjes met een sterretje in hun snavel. Ze vertrekken vanuit het moedernest richting hemel. De duiven verwijzen naar de vredesduif in het wapenschild van Dentergem. Angelique Halain werkte op haar beurt een driedimensionale ster uit, waarvan de buitenste sterrenpunten engelenvleugels suggereren. Je kan langs elke kant volledig door het kunstwerk kijken. Haar werk staat op de kinderbegraafplaats.

Vlinders

Op de begraafplaats van Wakken creëerde Els Wattyn een zuil met uitgelaserde sterren en eromheen takken met porseleinen vlinders. Haar werk kwam op het nieuw aangelegde sterrenpark te staan. De sterren verwijzen naar de kindjes. De witte vlinders zijn symbool voor de lente en het prille, jonge leven. Gaby Desmet bracht een idee aan, uitgevoerd door beeldend kunstenaar Peter Wattyn. “Het gaat om een treurend echtpaar dat troost en steun bij elkaar zoekt. De ogen gericht op de ster in de hand, symbool van hun blijvende bekommernis. Aan de voeten ligt een bloem, teken van medeleven bij familie, buren en bekenden.”

In Markegem staat een beeld, uitgehouwen in wit beton op eigen stam. Het gaat om een creatie van Nicolas Vannieuwenhuyze. De boom stelt het leven voor dat te vroeg werd afgeknapt, waarbij de koude steen als een tegenstrijdigheid op de warme eik staat. In de steen herken je zes vasthoudende, omhelzende handen, waarbij ze elkaar, maar ook het verloren kind proberen vast te houden. In Oeselgem heeft Davy Dewitte, zelf papa van twee sterrenkindjes, in cortensteel een ster op voet gemaakt. “Wellicht vinden veel ouders zich terug in een gelijkaardig verhaal. Kunnen mee werken aan dit project

De begraafplaatsen in Dentergem en Wakken kregen ook een zitbank.