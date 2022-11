Kunstenaar Robert Libbrecht (96) overleden

Robert Libbrecht is op 29 oktober op 96-jarige leeftijd in AZ Delta in Menen overleden. Hij was 69 jaar getrouwd met Rolande Schelpe en woonde in de Dadizelestraat. Hij was bekend als houtsculpteur en kunstenaar.

Libbrecht is op 15 september 1926 in Menen geboren als derde in een gezin van 14 kinderen. Zijn vader was timmerman en zelf volgde hij houtsculptuur aan de Sint-Lucasvakschool (nu VTI) in Menen. Hij volgde ook beeldhouwen bij de bekende kunstenaar Gustaaf Delafontaine. Eerst ging hij werken bij meubelmaker Soete in Rekkem. In 1959 werd hij zelfstandig en specialiseerde zich in het maken van kunstig gesculpteerde kaders. Hij bouwde zijn firma Sculpta uit en vestigde zich uiteindelijke op de industriezone Ropswalle. Na zijn pensioen trok hij opnieuw naar de academie en volgde hij beeldhouwen en keramiek. Hij had toen zijn atelier en exporuimte in de Geluwestraat. Hij was ook lid van de Lucasgilde waarmee hij geregeld exposeerde en hij bleef bezig tot hij meer dan tachtig was.

Jeannine Schelpe

Robert trouwde in 1948 met Jeannine Schelpe die hij zes maanden later al door ziekte verloor. Vijf jaar later trouwde hij met Rolande, de zus van zijn eerste vrouw. Zij kregen vier kinderen: Jeannine (13 jaar geleden gestorven, getrouwd met Ghislain Bosquart, ook overleden), Erika (overleden op 1,5 jarige leeftijd), Erika (woont in Menen), Débora (met Frank Claeys, Menen). Er zijn zes kleinkinderen, negen achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen. Het afscheid heeft donderdag plaatsgehad in de aula op het kerkhof in de Dadizelestraat in Menen.

(NOM-Begr. Pollie/Sereni)