Kunstenaar Jean Claeys (81) overleden: maker van het Gapersmonument op de Sint-Denijsplaats in Geluwe

In zijn woning in Gargilesse (Frankrijk) is kunstenaar Jean ‘John’ Claeys (81) overleden. Hij woonde destijds in Geluwe en maakte onder meer in 1976 het Gapersmonument op de Sint-Denijsplaats in Geluwe. Hij lag ook aan de basis van het huidig restaurant Den Artiest in de Ieperstraat.

Het pand werd gebouwd in 1868 en is het oudste gebouw in Geluwe. Het was lang geleden café De Voyageur. Het werd gerestaureerd door beeldhouwer Jean Claeys en vanaf 1972 uitgebaat als artiestenkroeg. Tien jaar later namen Jean Marie en Marie-Jeanne het over en bouwden het uit tot een heus restaurant. Den Artiest kent ondertussen al veertig jaar lang dezelfde uitbaters. De ouders runnen de zaak met hun drie zonen.

Gapersfeesten

De inwoners van Geluwe worden ‘gapers’ genoemd. Ter gelegenheid van de allereerste Gapersfeesten in 1972 plaatste de beeldhouwer een sculptuur voor de deur. Vandaar de unieke ingang van Den Artiest. Het kunstatelier van Jean Claeys was vroeger in de Menenstraat waar Jan Deblauwe nog een krantenwinkel hield. Jean Claeys verhuisde een eerste keer naar Saint-Jallet, in het centrum van Frankrijk. Nadien keerde hij naar ons land terug en woonde in de Mariahoeve aan de Gentsesteenweg in Kortrijk. Een Belgische industrieel ontpopte zich als mecenas voor Jean. Hij introduceerde hem in de Franse kunstwereld en in de buitenlandse galerijen. Dankzij deze mecenas kon hij werken met brons.

Monument

In het dorp woonden amper twintig mensen, boeren vooral. Op het Franse platteland raakte Jean helemaal geïsoleerd. Hij moest kilometers ver voor een gewoon brood en het dichtstbijzijnde ziekenhuis lag honderd kilometers verder. Tussen het woonzorgcentrum Ter Beke en het parkeerterrein staat er sinds december 1976 een Gapersmonument. In het staande beeld was een authentieke gaper verwerkt die vroeger aan een van de hoeken van de kerktoren hing. Door John Claeys en Marc Verdoodt werd het Gapersmonument herwerkt.

Om zijn vroegere functie beter te laten uitkomen werd de gaper in een roestbruine metalen toren geplaatst en omgevormd tot een fontein, afgewerkt met een klein vijvertje. Dit nieuwe monument werd ter gelegenheid van de Gapersfeesten in 2000 plechtig ingehuldigd door burgemeester Rosa Lernout-Maertens zaliger.

Jean Claeys was de echtgenoot van Marie en vader van twee kinderen Nathalie en Fracis. Hij was de opa van vijf kleinkinderen. De uitvaartplechtigheid ging zaterdag door in het crematorium van Chateauroux. (EDBW)