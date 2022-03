Kunstenaar en dirigent Johan Herman overleden

Kunstenaar Johan Herman is maandag overleden in ziekenhuis AZ Delta in Roeselare. Hij was 66 jaar. Hij was bekend voor zijn keramieken en bronzen beeldhouwwerken, waarbij vooral de figuurtjes met expressieve vierkante kopjes een rode draad in zijn werk waren.

Johan Herman was al op vroege leeftijd door de muziekmicrobe gebeten. Hij is van opleiding saxofonist, maar moest op 26-jarige leeftijd omwille van hartproblemen zijn droom om professioneel muzikant te worden opbergen. Later was hij wel nog actief als dirigent bij het Sint-Pieterskoor in Emelgem, het gemengd koor van de OLV-parochie in Ingelmunster en Harmonie Sint-Cecilia in Koolskamp.

Net omdat hij met muziek moest stoppen, ging Johan zich met succes toeleggen op het maken van kunst. Hij vond een leermeester in Marc Claerhout, die hem de kneepjes van het vak op vlak van het boetseren van sculpturen leerde.

In het Izegemse straatbeeld kan je vandaag verschillende werken van Johan Herman spotten. Aan het Emelgemseplein staat ’t Peerke en naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van Izegem Koers maakte hij het beeld ‘Massaspurt’, dat op het binnenplein van het stadhuis staat.

Izegem Koerse

Ook voor de winnaars van Izegem Koers maakte hij telkens een kunstwerk. Herman was ook jaren de drijvende kracht achter ‘Kunst op en rond het water’, waarbij hij exposeerde aan de grote vijver in zijn tuin in de Vijfwegenstraat. Vorig jaar verhuisde hij naar Ingelmunster. In augustus exposeerde hij er voor het laatst.

De kunstenaar schreef in 2019 ook het boek ‘Open-hartig’. Sinds zijn geboorte had hij een vernauwde hartslagader en twee in plaats van drie aortakleppen. In het boek getuigde hij wat voor impact die problematiek en verschillende intensieve operaties op hem hadden.

Slechte gezondheid

De laatste maanden ging de gezondheid van Johan achteruit. “De voorbije twee weken verbleef hij op de dienst Intensieve Zorgen van AZ Delta in Roeselare”, zegt stiefzoon Tom Vandenbussche. “Zijn nieren faalden en ze hebben hem een paar keer moeten reanimeren. Een laatste hartoperatie moest redding brengen, maar we wisten dat er geringe slaagkansen waren. Helaas heeft hij het niet gehaald.”

De familie organiseert later nog een herdenkingsmoment in de aula van uitvaartcentrum Snoeck.

(VD)