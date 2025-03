KSV Veurne rouwt om overlijden van ere-voorzitter Lieven Platevoet (82)

Voetbalclub KSV Veurne is in rouw. Vrijdag overleed ere-voorzitter Lieven Platevoet, die de club 25 jaar lang leidde. Lieven werd 82 jaar. Voor elke match wordt dit weekend een minuut stilte gehouden.

Lieven Platevoet werd geboren op 22 september 1942 en overleed afgelopen vrijdag op 82-jarige leeftijd, thuis en omringd door zijn familie. De man was een gekend en graag gezien figuur in Veurne, onder meer in het ondernemersmilieu. Hij was stichter van kantoorinrichting L. Platevoet, en ook ere-voorzitter van Unizo Gewest Veurne en ere-voorzitter van het vormingsinstituut en Regio Adviesraad Syntra West. De man was getrouwd met Jeanne Tulpin, heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Minuut stilte

Lieven was vooral ook gekend in het voetbal. Hij was liefst 25 jaar lang de voorzitter van voetbalclub KSV Veurne, die een dankbare herinnering op haar Facebookpagina zette. “Wij vernemen met droefheid het overlijden van Lieven Platevoet (82). Lieven was 25 jaar, tussen 1988 – 2013, de voorzitter van onze fantastische club en tevens grootvader van Raf Platevoet, speler van KSV Veurne. Als eerbetoon aan Lieven zal er dit weekend voor elke wedstrijd van KSV Veurne een minuut stilte worden gehouden. We wensen de familie en vrienden sterkte toe in deze donkere periode.” (JH)