KSA Moerkerke rouwt om medeleider Ward (17) die omkwam in tragisch ongeval: “Voor altijd een tragische dag”

In Moerkerke, Damme en zeker in zijn jeugdbeweging KSA Moerkerke, wordt verslagen gereageerd op het overlijden van de 17-jarige Ward. De jongeman kwam om het leven toen hij een machine bediende op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn bij Moerkerke-Damme. “Het zal voor altijd een donkere dag blijven in onze geschiedenis”, klinkt het bij KSA Moerkerke.

De 17-jarige Ward kwam dinsdagavond om het leven op het ouderlijke landbouwbedrijf in Den Hoorn, een gehucht van de Damse deelgemeente Moerkerke, toen hij een machine bediende of verplaatste. Het zou gaan om een verreiker, een toestel om ook in de hoogte mee te werken, waarvan op een of andere manier een staaf of kabel was losgekomen die met grote kracht tegen de jongeman terecht kwam. Er kon geen hulp meer baten. Omdat de omstandigheden duidelijk waren, besloot het parket geen deskundige aan te stellen. De familie werd diezelfde avond nog ondersteund door de dienst slachtofferhulp.

Bij KSA Moerkerke, waar Ward al van kindsbeen lid van was en sinds twee jaar ook in de leiding stond, wordt alvast verslagen gereageerd op het tragische nieuws. “25 februari zal voor altijd een tragische dag zijn in de geschiedenis van de KSA. Met pijn in het hart moeten wij meedelen dat onze vriend en medeleider Ward Matthys om het leven is gekomen bij een ongeluk tijdens het werk”, klinkt het in een mededeling van de jeugdbeweging. “Dit schokkende nieuws valt niet te beschrijven. Ward, nog zo jong en in de fleur van zijn leven van wie wij veel te vroeg afscheid moeten nemen. Hij had altijd een geniaal verhaal klaar en was altijd in de stemming om grappen te maken. Als het erop aan kwam konden we altijd op hem rekenen. Wat een zalige mens was je toch! Ward, het had niet gemogen. Het gaat je goed vriend.”

Ook bij voetbalvereniging KFC Damme, waar Ward speelde, heerste verslagenheid. “Met immens verdriet vernemen we het overlijden van Ward. Veel sterkte aan zijn familie en vrienden in deze onbeschrijflijk moeilijke tijd”, klinkt het in een mededeling op sociale media. “Het is hartverscheurend hem zo vroeg te moeten missen, als vriend, als ploegmaat en als kind van een warme en liefdevolle familie.”