Kortrijkse priester Arnold Lambrecht overleden

Priester Arnold Lambrecht is op 92-jarige leeftijd overleden op 7 december 2022.

Hij was 7 jaar leraar aan het Sint-Amandscollege Kortrijk, later leraar aan het Sint-Jozefscollege in Tielt en nadien 30 jaar onderpastoor en pastoor van de parochie Sint-Elooi op wijk Overleie. Priester Arnold was ook proost van de soldatenwerking Milac Kortrijk. Priester Arnold overleed in het Woon- en Zorghotel H. Hart.

Arnold Lambrecht is geboren in Kortrijk op 7 augustus 1930 en is tot priester gewijd in Oostrozebeke op 15 april 1956. Hij kreeg eervol ontslag als pastoor op 2 juni 1997.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op woensdag 14 december 2022 om 10.30 uur in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk. Voor een laatste groet bent u welkom in het funerarium Bloyart, Roterijstraat 76 in Kortrijk, op zaterdag van 10 tot 12 uur en maandag van 15 tot 18 uur.