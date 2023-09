Kortrijkse pater-scholenbouwer Albert Sabbe (90) overleden

De Kortrijkse pater salesiaan Albert Sabbe is op 90-jarige leeftijd in Gent overleden. Meer dan 50 jaar was hij actief als missionaris in Congo. Hij heeft er verscheidene scholen gebouwd voor duizenden leerlingen. Hij was bekend als specialist in het ‘schooien’ van geld…

Albert Sabbe werd op 19 februari 1933 als oudste van negen geboren in een Kortrijks arbeidersgezin. Ze woonden eerst aan Rollegemknok, daarna op Sint-Anna.

Scholen oprichten

Zijn vader stierf toen Albert twintig was. Moeder vocht om haar kinderen te kunnen laten studeren. Vandaar dat Albert, die eraan dacht in het naburige Don Bosco binnen te gaan, eerst bij sanitair Vanmarcke ging werken. Na drie jaar kon hij er zich laten ‘aflossen’ door zijn broer Gilbert die 45 jaar in de firma zou werken.

Daarna werd hij effectief salesiaan en in 1965 werd hij in Kortrijk tot priester gewijd. Voordien al deed hij stage in Congo (Kolwezi). Hij werd er enkele jaren later al directeur van een technische school. Scholen oprichten zou hij voortaan als zijn opdracht zien, naar het opvoedkundige voorbeeld van Don Bosco.

Jongerensteden

Pater Sabbe stampte in Kolwezi ook een ‘jongerenstad’ uit de grond, stichtte een metselaarsafdeling en bouwde een internaat uit. In 1978 werd hij in Lubumbashi tot provinciaal overste benoemd, maar werd in 1984 naar Kolwezi teruggeroepen. Ook daar stichtte hij nog een college, een weeshuis, een kleuter- en lagere school, allemaal vanaf nul met… ‘geschooid’ geld…

Toen dit project klaar was, verhuisde hij in 1988 naar de hoofdstad Kinshasa. Opnieuw stichtte hij een jongerenstad voor 2.000 kinderen en ook een college, een lagere school én een parochie.

‘De Voorzienigheid’

In september 2003 was de tijd rijp voor een volgende opdracht, opnieuw in Kinshasa. In het stadsgedeelte Masina kwam er een groot terrein vrij van een Italiaanse bouwfirma die tijdens opstanden geplunderd werd. Uiteindelijk zagen de Italianen het niet meer zitten om alles her op te bouwen.

Ondanks de interesse van verscheidene kapitaalkrachtige firma’s gaven ze pater Sabbe de kans om de 5 hectare te kopen voor een symbolische 2 dollar per vierkante meter. Omdat ze het gedachtegoed van Don Bosco, ook een Italiaan, genegen waren.

De pater noemde het zonder meer ‘de Voorzienigheid’. Hij was intussen 71 jaar en begon opnieuw te bouwen. Hij kreeg hiervoor ook steun van de provincie West-Vlaanderen. Vandaag wordt er kleuter, -lager, technisch middelbaar en beroepsonderwijs aangeboden voor zo’n 3.000 leerlingen.

Lichaam afgestaan aan de wetenschap

“Het is vandaag nog altijd een bloeiende school”, zegt broer Marnix Sabbe uit Gullegem die ook voor Noord-Zuidprojecten actief is. “Albert is in 2010 naar België teruggekeerd maar is er nog enkele keren op bezoek geweest, ikzelf ook. Hij werd er als directeur opgevolgd door een Limburgse confrater die er nu nog actief is.”

Terug in België verbleef Albert Sabbe bij Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem en was hij nog een tijdlang aalmoezenier van het Jan Palfijnziekenhuis in Gent, waar hij op 18 september overleden is. Zijn uitvaart heeft maandag plaatsgehad in Zwijnaarde, terwijl hij zijn lichaam heeft afgestaan aan de wetenschap.

“Hij heeft dat uitdrukkelijk gewenst”, zegt broer Marnix. “Het typeert hem dat hij ook nog na zijn dood dienstbaar wilde zijn…” Van zijn broers en zussen zijn er nog vijf in leven. Zij wonen in Kortrijk, Marke, Gullegem en Houthulst.