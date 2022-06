Kortrijks horecaboegbeeld John Deroo na korte ziekte overleden

Op donderdagmorgen 16 juni is de bekende Kortrijk-Heulse horeca-uitbater John Deroo op 68-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge, waar hij enkele weken geleden moest worden opgenomen. Hij was meer dan een halve eeuw een horecaboegbeeld in Kortrijk en omgeving.

John is op 15 januari 1954 in Kortrijk geboren en groeide op in de Oudstrijderslaan (nu Albrecht Rodenbachlaan) in Heule. Vader Marcel is textielhandelaar geweest en overleed 25 jaar geleden. Zijn 91-jarige moeder Irène Demeulemeester woont op een flat in Gullegem. John was van opleiding timmerman, maar heeft het beroep niet uitgeoefend.

’t Fonteintje

Op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken tot de horeca. Eerst als student in studentencafé De Vagant in de Voorstraat, nadien werd hij zelf uitbater en volgde hij aan het vormingsinstituut een koksopleiding. Hij begon op eigen benen als uitbater van bruine kroeg en eethuis ’t Fonteintje in de Handboogstraat aan de (huidige verlaagde) Leieboorden. Negen jaar later ging hij in Zwevegem het eetcafé De Geit uitbaten. Nog eens negen jaar later verkaste hij weer naar Kortrijk om in de Sint-Jansstraat het jazzcafé De Duysent Peryckels op de kaart te zetten. John is altijd een groot jazz- en bluesliefhebber geweest en hij organiseerde er talrijke jazzconcerten. Hij is ook een van de pioniers van het Kortrijkse Handelsdistrict.

Voedings-traiteurzaak in Mariakerke

In 1995 hield John Deroo het horecaleven even voor bekeken. Hij vond toen dat het stadsbestuur de sector te stiefmoederlijk behandelde en verhuisde naar Mariakerke (Oostende) om er een voedings-traiteurzaak open te houden. Hij was toen 41 en net vader geworden van een dochter. Maar het bloed kroop waar het niet gaan kan en na een paar jaar was de lokroep naar Kortrijk te groot. Opnieuw streek hij neer in de Sint-Jansstraat, nu in het café Moriaanshooft. Toen de huur daar afliep, besloot hij nog eens opnieuw vanaf nul te beginnen. Vlak voor de Sinksenfeesten 2008 opende hij in de Groeningestraat in een statig gebouw (het voormalige arrondissementcommissariaat) uiteindelijk brasserie De Heeren van Groeninghe.

Organisator

“Een speciale gave van John is dat hij alles van nul opstartte en er telkens een succesverhaal van maakte”, zegt Heulenaar Carlo Herpoel, die zeven jaar in het weekend bij John werkte in De Geit. “We verliezen allemaal een heel bijzondere lieve man, vader en vriend met een gouden hart en een eigen mening”, getuigt voormalig schepen Koen Byttebier. “John was een volksmens en een geboren organisator”, zegt echtgenote Gwenda Verstraete. “Hij stond ook altijd klaar om mensen te helpen. Hij zette zich in voor handelscomités en organiseerde kinderrommelmarkten op de Sinksenfeesten.” Hij heeft ook enkele keren samen met boekhandel Theoria een Diner en Blanc georganiseerd, op een geheime locatie, in witte kledij en voor het goede doel.

Terug naar Heule

John werkte al bij al 50 jaar in de horeca en vierde dat vorig jaar. In maart 2021 ging hij met pensioen om samen met echtgenote Gwenda verder rustig van het leven te genieten. Ze keerden terug naar Heule, waar John eind de jaren zeventig de Tinekesfeesten nog hielp heropstarten na een crisismoment. Ze vestigden zich in de Hoge Dreef. John laat naast echtgenote Gwenda drie kinderen na: Emma, Floren en Noor. De uitvaartdienst heeft donderdag plaatsgehad in de Sint-Eutropiuskerk in Heule. (PVH/NOM)