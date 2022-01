Kortrijks ereschepen Tony De Clerck (77) overleden

In het AZ Groeninge is maandag de Kortrijkse oud-schepen Tony De Clerck. Hij was de oudste broer van oud-minister en gewezen burgemeester van Kortrijk Stefaan De Clerck. Hij leed al een tijdje aan een ongeneeslijke ziekte.

Anton ‘Tony’ De Clerck, geboren op 9 augustus 1944, kreeg net als zijn zeven jaar jongere broer Stefaan de politieke microbe met de paplepel mee. Vader Albert De Clerck – in 1974 op slechts 60-jarige leeftijd overleden – is in de jaren zestig onder meer minister van Middenstand geweest.

Tony, bekend als volks en joviaal, richtte in 1966 een verzekeringskantoor op. In 2016 werd het 50-jarig bestaan gevierd, maar al in 2004 had Tony de leiding overgedragen aan zijn zoon Michel die naar een nieuwbouw op de Pottelberg verhuisde.

Tony, zetelde 30 jaar in Kortrijkse gemeenteraad: in 1971 werd hij CVP-gemeenteraadslid. Na het overlijden van Fries Bijttebier werd hij in maart 1990 aangeduid als opvolgend schepen van de Middengroepen. In 1994 werd hij herverkozen als schepen van Patrimonium en Openbare Werken. Toen zijn broer Stefaan na de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 burgemeester van Kortrijk kon worden, trok Tony zich ‘broederlijk’ terug, want samen zetelen mocht niet. Hij werd nadien wel nog OCMW-raadslid. In 2007 kreeg hij de titel van ereschepen van de stad.

Tony De Clerck was getrouwd met Pascale Wybo. Ze hadden drie kinderen: Sylvie, Michel en Mathieu.

Tony had al een tijdje kanker, maar het ging dankzij de behandeling de jongste tijd vrij goed, zodat zijn overlijden toch onverwacht kwam.

Stad Kortrijk geeft zijn inwoners de kans om hun medeleven te betuigen in een rouwregister. Dit kan van dinsdag 1 februari tot vrijdag 4 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur of op zaterdag 5 februari van 9 tot 12 uur in het Salonske van het historisch stadhuis. Ingang via bruine poort, kant Grote Markt.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 5 februari om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Warme, gezellige man

“Ereschepen Tony De Clerck zat 30 jaar in de Kortrijkse politiek. Als schepen van Openbare Werken heeft hij de Grote Markt en de Lange Steenstraat de aanblik gegeven zoals we die vandaag kennen. Ik herinner mij Tony als een warme en gezellige man. Een echte volksvriend. Mijn medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden”, getuigt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team burgemeester).

(NOM/PVH)