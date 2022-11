Kortfilmavond over ‘verstopte rouw’ in BUDA in Kortrijk

Van 7 tot en met 9 november vindt het eerste kortfilmfestival in ons land plaats dat het taboe rond rouwen in onze maatschappij wil doorbreken.

Actrices Maaike Neuville, Sachli Gholamalizad en rouwexperte Barbara Raes zijn de gastcuratoren in respectievelijk Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Op 9 november stelt Barbara Raes haar avondvullend programma voor in kunstencentrum BUDA. De rode draad doorheen de avond is ‘verstopte rouw’. “Als we onze scheurtjes niet laten repareren, vloeit alles weg.”

Rouwen is in onze maatschappij geprivatiseerd. Vaak blijft verdriet binnenskamers en weten we niet goed hoe er met elkaar over te spreken. Met de kortfilmavonden over rouw en verlies wil de organisator, uitvaartplanner Sereni, dit doorbreken.

Dood betrekken

“De dood betrekken in het leven, dat is ons doel”, verklaart Bram Coussement, CEO van Sereni. “Film is het ideale medium om persoonlijke verhalen te vertellen, die herkenning oproepen en mensen met elkaar verbinden. De programma’s van Maaike, Sachli en Barbara maken zo verlies en rouw bespreekbaar, maar vieren ook samenzijn en het leven.”

Voor deze kortfilmavonden sloeg Sereni de handen in elkaar met online platform Kortfilm.be, dé referentie voor korte film in Vlaanderen. Tijdens drie thematische avonden in drie verschillende arthouse bioscopen presenteert de centrale gastcurator samen met de Kortfilm.be-redactie het filmprogramma, met ruimte voor informeel napraten.

Onbespreekbare zaken

Zo organiseert rouwexperte Barbara Raes op 9 november een kortfilmavond in Kortrijk over ‘verstopte rouw’. “We denken in het Westen vaak dat we heel ruimdenkend zijn, toch zijn er nog veel pijnlijke zaken onbespreekbaar. Wanneer er in de omgeving veel onbegrip is, kan het verdriet geen kant op. Als je rouwproces in de buurt van taboe komt, is er niets of niemand die de leegte van je hart kan vullen.”

Barbara heeft veel ervaring met het onderwerp. Ze richtte in 2016 ‘Beyond The Spoken’ op, een werkplaats voor niet-erkend verlies. Daar ontwerpt ze afscheidsrituelen op maat, om mensen te ondersteunen in hun rouwproces. “Er is te weinig maatschappelijke ondersteuning voor verlies en verdriet, waardoor we het verstoppen. Maar als we onze scheurtjes niet laten repareren, vloeit alles weg.”