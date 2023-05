Koolkerkse Harmonie Vermaak na Arbeid rouwt om overlijden van eredirigent Hans Delanghe (69)

Hans Delanghe overleed op vrijdag 26 mei na complicaties ten gevolge van een hartoperatie. Hij werd net geen 70 jaar. Hans was eredirigent van de Koolkerkse Harmonie Vermaak na Arbeid.

Hans Delanghe werd in Sint-Gillis geboren met liefde voor muziek en vooral blaasmuziek. Hij leerde zijn echtgenote Dorine Monte kennen bij de fanfare in Steenbrugge. Hans speelde toen bij meerdere korpsen.

Op vraag van zijn broer Luc nam hij het dirigeerstokje over en werd ook secretaris van de harmonie. Het waren moeilijke jaren voor de harmonie want er kwam onvoldoende nieuw jong bloed om de harmonie te versterken. Gelukkig kwam daar verandering in.

“Het mooiste moment voor hem als dirigent kwam er in 2003, toen hij zijn zilveren huwelijksjubileum met Dorine vierde”, zegt voorzitter van de harmonie Geert Van Mulders.

Hans gaf na 28 jaar omwille van gezondheidsredenen in 2016 het dirigeerstokje door aan Christoph Bonte en werd op dat moment eredirigent van de harmonie.

De uitvaart is gepland op zaterdag 3 juni om 10.30 uur in de Sint-Niklaaskerk van Koolkerke. De harmonie zal dan de laatste eer betuigen aan haar gelieve eredirigent.

(SR)