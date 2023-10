Kooigemnaar Vincent Salembier (71) plots overleden: aannemer die ook bouwde aan de samenleving

Maandagavond is de bekende Kooigemnaar Vincent Salembier op 71-jarige leeftijd onverwacht overleden aan hartfalen. Hij was in zijn dorp bekend als de stichter en oud-voorzitter van de Kooigemse Feesten. Zijn aannemingsbedrijf liet hij intussen over aan zijn zonen, maar bleef zich op diverse domeinen engageren, niet het minst voor zijn geliefde serviceclub Kiwanis. Als OCMW-raadslid proefde hij ook van de politiek.

Vincent Salembier trok na zijn middelbaar aan het Kortrijkse Sint-Jozefinstituut naar de Gentse universiteit om er in 1974 af te studeren als burgerlijk bouwkundig ingenieur. In 1986 stichtte hij zijn eigen bouwonderneming in de Stasegemsesteenweg in Kortrijk. En kleine tien jaar geleden gaf hij het roer in handen van zijn zonen Benoit, Mathieu en Laurent.

Inzet voor Kiwanis

Zijn nevenactiviteiten, waarbij hij zich voor de samenleving inzette, zijn haast niet te tellen. In het bijzonder de serviceclub Kiwanis lag hem na aan het hart. In Avelgem stichtte hij een club met de naam ‘Land van Streuvels’ en daarna werd hij actief bij Kiwanis Club Kortrijk waarvan hij past president is. Een bijzonder jaar was 2013 toen hij gedurende jaar de taak van internationaal voorzitter van Kiwanis Europa met meer dan 30.000 leden werd toegewezen. Hij smeedde zo wereldwijd vriendschappen. Recent, in september, kreeg hij het diploma van ‘Legion of Honor’ voor 35 jaar dienstbaarheid bij Kiwanis. Hij was een van de drijvende krachten achter de actie ‘K-dolls’, waarbij therapeutische popjes werden aangekocht voor in het ziekenhuis AZ Groeninge opgenomen kinderen, die op die manier minder angst en pijn ondervinden. Bij Kiwanis was hij nog altijd ‘international trustee’, op wiens ervaring men een beroep kon doen.

Kooigem en Kortrijk

Op lokaal vlak stond Vincent Salembier in 1981 in zijn eigen dorp aan de wieg van de Kooigemse Volksfeesten. Hij bleef voorzitter van de organisatie tot hij in 2014 de fakkel doorgaf. De feesten in ‘de Provence van Kortrijk’, telkens bij het begin van de vakantie, kenden dit jaar hun 43ste editie.

In Kortrijk engageerde hij zich ook in de politiek. Hij zette zich in voor de ploeg van burgemeester Vincent Van Quickenborne en was gedurende 17 jaar – van 1997 tot 2014 – OCMW-raadslid. Op sportief vlak was Vincent Salembier als dertiger scheidsrechter in derde nationale en nadien leidde hij scheidsrechters op. Bij KV Kortrijk stond hij een tijdlang in voor de ontvangst en begeleiding van scheidsrechters.

Vincent Salembier stond bekend als iemand die rechtlijnig was, veeleisend en ronduit zijn mening zegde. Hij zal op vele terreinen erg gemist worden, niet het minst door zijn familie. Hij was de levenspartner van Linda Desmet. Naast zijn drie zonen uit zijn vorige relatie had hij ook vijf kleinkinderen.