Koksijdse kunstenaar Paul Baeteman overleden

Kunstenaar Paul Baeteman (88) uit Wulpen is overleden. De veelzijdige kunstenaar, die iedereen herkende aan zijn iconische grijze baard, zal verder blijven leven door zijn kunstwerken.

Paul Baeteman bouwde een carrière van 33 jaar uit als leraar technisch tekenen en plastische opvoeding. Hij gaf les in Poperinge en in Nieuwpoort. Zelf verwierf hij bekendheid met zijn werken in marmer en arduin. In 1966 behaalde hij de eerste prijs in een tekenwedstrijd van de Orde van de Paardevisser, toen zelfs nog Paul Delvaux in de jury zat. Dat stimuleerde de jonge kunstenaar om zich verder toe te leggen op kunst.

Stempel gedrukt

Hij maakte beeldhouwwerken in hout, arduin, onyx en marmer. Paul Baeteman had ook politieke interesses: hij was gemeenteraadslid van de toenmalige PVV van 1977 tot 1989. Daarnaast was hij actief in het Humanistisch Verbond en ontwierp hij het beeld voor de Prijs Vrijzinnig Humanisme. “Bij de Koninklijke Orde van de Paardevisser was Baeteman jarenlang grootmeester en stond hij in voor het goede verloop van de intronisatie van nieuwe leden”, zegt Marc Sirjacobs, voorzitter van de Orde. “Paul was ook de man die onze medaille heeft ontworpen. Hij heeft zeker zijn stempel gedrukt op onze vereniging!”

Bolero

Paul Baeteman liet zich inspireren door onder meer de Britse beeldhouwer Henry Moore, de Duitse impressionisten en Picasso, maar ook maskers en beelden uit de Afrikaanse kunst waren inspiratiebronnen voor Baeteman. Bolero is een van zijn meest bekende beeldhouwwerken. Deze indrukwekkende beeldenreeks stond eerst aan de fontein bij het casino van Koksijde, maar komt nu helemaal tot haar recht bij Koksijde Golf ter Hille. Aan de Keunekapel staat Variatie op een vrouwenfiguur. De kunstenaar stelde ook tentoon in galerij Yes Art Store in Sint-Idesbald.

Ceremoniemeester

Burgemeester Marc Vanden Bussche reageert: “We zetelden nog samen in de gemeenteraad van 1982-1988. Paul was een uitstekende collega en een gewaardeerd kunstenaar. Hij maakte de Bolero die een vaste plaats heeft op Koksijde Golf ter Hille. Zijn zoon Dimitri is een muziekvirtuoos die hier regelmatig optreedt. We herinneren Paul zeker ook als ceremoniemeester van de Koninklijke Orde van de Paardevisser, een rol die hij weergaloos vervulde. Sterkte aan de nabestaanden.”