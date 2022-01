Koksijds sportambassadeur Marc Jacobs overleden

Marc Jacobs (69) heeft op 24 januari de strijd tegen zijn langdurige ziekte verloren. Vorig jaar werd Marc nog gehuldigd door het gemeentebestuur om zijn jarenlange inzet voor de Flanders Ladies Trophy in Koksijde, en dat leverde hem ook de titel van ‘sportambassadeur’ voor Koksijde op.

Marc zal altijd herinnerd worden als de man die Koksijde op de kaart zette in de tenniswereld. De allereerste Flanders Ladies Trophy (FLT) dateert van 1987 en startte als ‘10.000 USD-tornooi’. In 1995 werd Marc bij de FLT betrokken als manager. In 1998 werd hij verantwoordelijk voor de public relations en een jaar later volgde hij Wim Moens op als tornooidirecteur. In 2002 werd hij ook voorzitter van de vzw FLTK.

Sindsdien was Marc de motor van het hele gebeuren en de hele equipe. Sinds 2009 werd de FLT, met steun van de gemeente een ‘25.000 USD-tornooi’. De FLT was voor heel wat dames het begin van een bloeiende tenniscarrière, zoals Dominique Monami, Justine Henin, Kim Clijsters, Kirsten Flipkens, Yanina Wickmayer…

Als directeur was Marc betrokken bij de planning van de wedstrijden in de put of in het dorp. Hij was verantwoordelijk voor het aantrekken en onderhouden van goede relaties met de sponsors, en daarin blonk hij uit. “Als voorzitter had Marc oog voor elk detail van de organisatie en controleerde elke factuur tot op de eurocent”, weet burgemeester Marc Vanden Bussche. “Dankzij die manier van werken zijn tornooien nooit verlieslatend geweest. We kunnen wel stellen dat de voorbereiding, het tornooi zelf en de nawerking onder zijn supervisie steeds optimaal georganiseerd was.”

Bolletje ijs

Voor Marc begon de voorbereiding van een volgend tornooi meteen daags na het einde van het vorige tornooi. “Ook het uitdelen van wildcards nam hij altijd heel ernstig en dat deed hij bovenal correct. Hij ontving ook jaarlijks de dopingcontrole met de glimlach, en meestal met een bolletje ijs van de bekende zaak tegenover het gemeentehuis, om alvast de goede sfeer te garanderen”, klinkt het.

“Een al even grote verdienste van Marc was dat hij de ploeg van bestuurders en medewerkers – en mét de respectievelijke echtgenoten – gesmeed heeft tot een hechte vriendengroep, veel meer dan een ‘organisatiecomité’. Speelsters, coaches en andere betrokkenen getuigden dat zij die sfeer van warmte en vriendschap aanvoelden en waardeerden.” Elk jaar organiseerde Marc een teambuilding voor alle medewerkers, de partners en kinderen, elke keer feestelijk afgesloten met een lekker etentje.

“Marc hield er ook graag de sfeer in met een kleine practical joke: zo durfde hij wel eens aan een terrastafel gaan zitten met een aperitiefje, midden op het tennisveld dat na een felle regenbui onder een paar centimeter water stond. Ik ben blij dat we Marc vorig jaar nog in de bloemetjes hebben kunnen zetten. Het gemeentebestuur wenst de familie en vrienden heel veel sterkte toe met dit zware verlies. In de gemeenteraad van maandag hielden we een minuut stilte ter ere van Marc.”

Toeristische kalender

Ook Jos Exteens, voorzitter van TC Koksijde, heeft alleen maar lof voor Marc Jacob: “Vanuit de tennisclub willen we onze grote waardering uitspreken voor het mooie parcours dat Marc in al die jaren heeft afgelegd bij de organisatie van de FLT. Het werd opgestart zo’n 35 jaar geleden door Jean-Marie Dewulf en via Wim Moens aan Marc in moeilijke omstandigheden overgedragen. Het moet gezegd dat sindsdien elke editie een tennisfeest was en een sterk onderdeel van de toeristische kalender. Ik zal nooit de dag vergeten toen Marc mij opbelde met de boodschap dat week 32 en 33 vrij waren op de ITF-kalender, waardoor het rendement van de aanleg van het terrein in de put kon verdubbelen. Twee tornooien dus, maar Marc zei onmiddellijk: ik wil starten, zo kennen we hem, alles voor zijn FLT! Het doet me dan ook veel plezier dat met de jaren de beide organisaties naar elkaar zijn toegegroeid.”

“Hoe dikwijls hebben we aan dat tafeltje in de inkom van de bar van het gemeentehuis niet tegen elkaar gezegd: ‘Eigenlijk zijn er maar twee tennistornooien in België, die naam waardig: de twee van Koksijde’. De verdienste van Marc zal voor altijd de geschiedenis ingaan als een bijzondere prestatie.”

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinenkerk, Koksijde op vrijdag 28 januari om 10 uur.