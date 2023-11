Koksijds K-ambassadeur en gids Joris De Snoeck (75) overleden

Op 24 november 2023 is Koksijdenaar en K-Ambassadeur Joris De Snoeck onverwacht overleden in Veurne. Joris werd geboren in Waregem op 22 september 1948. Op 30 november om 11 uur nemen zijn echtgenote Veerle Eeckhout, zijn twee dochters, zijn kleinkinderen, familieleden, vrienden en kennissen afscheid van Joris in de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke.

Engagement

Joris was tot de laatste dag van zijn leven een geëngageerd lid van verscheidene verenigingen. Als ‘Koksijde Greeter’ nam hij kleine groepjes mensen mee op pad naar interessante locaties in zijn gemeente waarover hij boeiende verhalen kon vertellen.

Als gids of K-Ambassadeur van Koksijde verwelkomde hij talloze groepen, zowel voor de dienst Cultuur en Erfgoed als voor het Abdijmuseum Ten Duinen. Hij toonde zich een bevlogen gids, die onder meer enthousiast zijn kennis deelde over ‘Oostduinkerke: van vissersdorp tot badplaats’.

Hij droeg zijn steentje bij aan een rondleiding waarbij de Duinenabdij wordt vergeleken met een onderneming. Daar kwamen zijn kennis en ervaring uit zijn professionele carrière bijzonder goed van pas. Joris had leiderschapskwaliteiten, had het talent om mensen te motiveren, had een jarenlange ervaring in Human Resource Management en hij had een brede interesse in de wereld en de mensen rondom hem.

Op 10 december zou Joris nog samen met An Vandermeersch een lezing geven in het Abdijmuseum Ten Duinen ‘Van gidsenopleiding naar nieuwe rondleiding: een hele onderneming!’. Die zal An nu alleen geven, als eerbetoon aan Joris. An en Joris ontdekten heel wat gelijkenissen tussen het verhaal van de Duinenabdij en de ondernemingen waar ze actief waren tijdens hun professionele loopbaan. Het museumteam zag hierin een kans om een nieuwe rondleiding uit te werken met een heel specifieke invalshoek: de Duinenabdij als onderneming. Enthousiast namen Joris en An de uitnodiging aan en zetten ze het jaar na hun gidsenopleiding met collega-gidsen, het team van het museum en een paar externe raadgevers hun schouders aan het uitwerken van deze unieke rondleiding.