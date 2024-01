Koksijds eregemeenteraadslid en ex-Toerismedirecteur Bernard Lust op 89-jarige leeftijd overleden

Dinsdag overleed Koksijds eregemeenteraadslid Bernard Lust op 89-jarige leeftijd. De geboren en getogen Koksijdenaar engageerde zich jarenlang voor zijn gemeente, onder meer als directeur van de dienst toerisme.

Meer dan 30 jaar – van 1959 tot 1994 – zette Bernard zich in voor het toerisme in zijn gemeente. Als toeristisch directeur van de toeristische dienst vormde Bernard Lust een onafscheidelijk duo met Bert Bijnens en zette hij zijn stempel op de uitbouw van de gemeentelijke toeristische diensten.

Samen brachten ze een aantal historische publicaties over Koksijde. Koksijde was ook een van de eerste toeristische kustgemeentes die toen ook heel wat publicaties uitbracht om actieve vakantiebeleving te promoten. De toeristische dienst stippelde verscheidene wandel- en fietspaden uit en veel van deze fiets- en wandelpaden werden zelfs door Westtoer overgenomen.

Bernard droeg stiptheid hoog in het vaandel. Bij de organisatie van plechtigheden of feestelijkheden werden alle draaiboeken tot in de puntjes doorgenomen en meestal liep alles, met vooral oog voor de etiquette, zoals voorzien.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Bernard was een boegbeeld van de gemeente en werd enorm geapprecieerd voor zijn onvoorwaardelijke inzet op toeristisch vlak. Hij had als directeur toerisme een functie die belangrijk is voor een kustgemeente.”

Ter Duinen

“Lange tijd was hij de drijvende kracht achter de bloemenstoet, samen met Wardje Leys, diensthoofd Groen. Hij was ook voorzitter van de kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk, voorzitter en bestuurslid van ziekenzorg CM Koksijde en hij was ook lid van de algemene vergadering van hotelschool Ter Duinen. We blijven Bernard herinneren als een actief lid van onze gemeenschap, een man met het hart op de juiste plaats.”

Binnen de gemeente was Bernard Lust voorzitter van de Vriendenkring, waar hij onder meer mee de jaarlijkse tweedaagse uitstap naar de Ardennen op touw zette. Dat was een echte voltreffer en er werd op sportief gebied heel wat afgelachen… De ploeg werd zelfs gesponsord door Cercle Brugge.

Politieke carrière

Na zijn carrière als directeur van de toeristische dienst trok Bernard Lust in 1994 zijn politieke schoenen aan en trad toe tot de CVP, nu CD&V, van burgemeester Henri Dewulf. Van 1995 tot en met 2006 zetelde Bernard in de gemeenteraad. Als bestuurslid van de CD&V werd hij in 1998 lokaal voorzitter. In november 2004 liet hij deze functie over aan Albert Serpieters.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd Bernard Lust rechtstreeks verkozen tot raadslid. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 kon hij een zitje in de raad bemachtigen. Als CD&V’er zette Bernard Lust zich in voor de plaatselijke middenstand en volgde hij met argusogen de toeristische ontwikkeling van de gemeente.

De rouwdienst vindt plaats op zaterdag 13 januari om 10.30 uur in de OLV Ter Duinenkerk, Kerkplein in Koksijde.