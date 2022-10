Koetsiers Brugge nemen afscheid van overleden collega, koetsen reden vrijdagmorgen niet

Vrijdag waren er de hele voormiddag geen koetsen te zien in de Brugse binnenstad. Alle koetsiers wilden pas na de uitvaart in de aula van het Brugse crematorium opnieuw uitrijden.

De koetsiers wilden allemaal afscheid nemen van hun 60-jarige collega Peter De Mulder die zaterdag na een lange ziekte zijn overleden is. Hij heeft zijn ziekte moedig gedragen. Vele collega’s zullen Peter missen. Hij had veertig jaar ervaring op de koets en kon iedereen bijstaan waar nodig. Hij was steeds een luisterend oor voor zijn collega’s.

Paarden en honden

Zijn liefde voor paarden was bijzonder groot. Hij was destijds dan ook bijzonder teleurgesteld toen er in de pers stond dat de Brugse koetsiers hun paarden mishandelden. Paarden waren zijn leven en ook voor honden zorgde hij.

Verder hield Peter van lezen op de bok tijdens wachten op de volgende toeristen, films, strips – hij was een echte kenner –, koken en een terrasje doen want daar kon je hem vaak tegenkomen. Peter en zijn koffie op een terras was een vast beeld.

Russische lessen

Hij was ook bezig met talen en volgde zeven jaar lang lessen Russisch. Hij had destijds Latijn-Grieks gedaan op school. Hij was voor een vak niet geslaagd en dat was voor lichamelijke opvoeding.

Tijdens zijn dienst hebben zijn dochter en een vriend hem mooi beschreven. Peter was een echte levensgenieter wiens deur steeds openstond. Zijn bolhoed kreeg een plaats op de witte kist omgeven door heel wat bloemen. Aan de zwepen van de Brugse koetsiers en aan de koetsen was de voorbije dagen een zwart lintje te zien.