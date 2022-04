Koersfanaat André Waeles (79) overleden in Huize Proventier

In woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge is André Waeles (79) overleden. Twintig jaar lang vergezelde hij speaker Gilbert Vandromme op allerlei wielerwedstrijden. André hielp hem met het bevestigen en weghalen van spandoeken met publiciteit en het installeren van luidsprekers in de aankomstzone.

André Waeles gaf in veel koersen het aantal nog af te leggen ronden aan en liet de bel weerklinken wanneer de renners aan de laatste ronde begonnen. Als kleine jongen werd hij al door de wielermicrobe gebeten en raakte ze nooit meer kwijt. André stond mee op de foto met de winnaar.

Gekend en geliefd

Alle foto’s in Het Wekelijks Nieuws knipte André uit en hield hij allemaal netjes bij in een mapje. Als zestiger toerde hij nog vaak op zijn fiets rond, goed voor zo’n dertig à veertig kilometer. André Waeles was ook jarenlang signaalgever tijdens doortochten van diverse grote wedstrijden waaronder Gent-Wevelgem en de verdwenen Driedaagse van De Panne-Koksijde en de Franco-Belge. Ook tijdens het veldrijden tekende hij present. Onder meer in Hooglede, Zonnebeke, Koksijde en Ruddervoorde.

André was de vader van twee kinderen: Lesley en Maud. De uitvaartplechtigheid rond de asurne vond maandag plaats in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys in Poperinge. (EDB)