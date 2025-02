Knokke-Heist neemt zaterdag afscheid van overleden brandweerkorporaal Jan (52): “Collega’s brengen passend eerbetoon”

In Knokke-Heist wordt zaterdag afscheid genomen van brandweerman Jan Rosseel (52). Hij overleed vorige week na ziekte en zijn collega’s zullen nu een passend eerbetoon brengen.

Jan was 25 jaar lang beroepsbrandweer in post Knokke-Heist. Op 27 januari verloor hij de strijd tegen ziekte. “Zijn verlies laat een grote leegte achter”, liet Hulpverleningszone 1 toen al weten. En zaterdag brengen de brandweermannen en -vrouwen een passend eerbetoon tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Antoniuskerk in Heist. De parking van de Gustave Van Nieuwenhuysestraat wordt daarom op zaterdagmorgen volledig parkeervrij gehouden. Enkel brandweerlui die beschikken over een speciale parkeerkaart, kunnen er hun wagen kwijt.

Ook het kerkplein wordt door de politie parkeervrij gehouden voor de familie en genodigden. Het gemeentebestuur raadt de bevolking van Heist aan om bij voorkeur te voet of met de fiets naar de uitvaartplechtigheid te komen. Wie van verder komt, kan zijn voertuig parkeren aan het treinstation in Heist of in de randparking naast het Koudekerkepark in de Heistlaan.

Wie nog aan de familie Rosseel zijn/haar medeleven wil betuigen, kan een bericht nalaten in het digitale rouwregister. (MM)