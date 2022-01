Knokke-Heist neemt afscheid van Karel De Grauwe (90), die bekend stond als ‘schepen van de leute’

Voor ereschepen van Knokke-Heist Karel De Grauwe vindt woensdag de uitvaartdienst plaats. Hij overleed donderdag op 90-jarige leeftijd in het rusthuis. De man was 18 jaar lang schepen in de kustgemeente en kreeg er de bijnaam ‘schepen van de leute’. In 1979 stelde burgemeester Leopold Lippens hem nog persoonlijk voor aan koning Boudewijn.

In 1931 zag Karel De Grauwe het levenslicht als zoon van bakker en ereschepen Willy De Grauwe en Maria Savels. In zijn jonge jaren volgde Karel middelbare studies landbouw, waarna hij aan de slag ging in de bakkerij in de Polderstraat. Samen met zijn echtgenote Simone Slabbinck, die overleed in 2016, kreeg hij één dochter: Marianne. In 1958, het jaar van de Expo in Brussel, begonnen Karel en Simone met de uitbating van café-restaurant-pension Vrolijk België.

1.000 huwelijken

Pas in 1970 begon de politieke carrière van Karel. Door de fusie van Knokke, Westkapelle, Ramskapelle en Heist waren ze in de laatstgenoemde deelgemeente op zoek naar stemmenkanonnen. Daarbij kwam toenmalig burgemeester Jean Baptist de Gheldere uit bij Karel De Grauwe.

Amper acht weken voor de verkiezingen belandde Karel op de lijst. Toch deed hij het goed. Als cafébaas was hij heel bekend in Heist en dat was duidelijk zichtbaar in de resultaten. Op 19 maart 1971 werd hij meteen schepen. Zijn bevoegdheden waren Sport, Personeel, Gemeenschapsleven, Feesten en later ook Burgerlijke Stand.

Hij ging zo op in zijn job dat hij in de volksmond aangesproken werd als ‘schepen van de leute’. Hij voltrok meer dan 1.000 huwelijken. Uiteindelijk bleef hij drie legislaturen actief als schepen. In 1979 stelde toenmalig burgemeester Leopold Lippens hem nog persoonlijk voor aan koning Boudewijn.

Naast zijn schepenambt vervulde hij nog een hele reeks andere politieke mandaten, zoals voorzitter van de sociale dienst gemeentepersoneel, vertegenwoordiger van de gemeente Knokke-Heist in de West-Vlaamse Brandweerschool, kandidaat-beheerder van intercommunale Tevewest, vertegenwoordiger van Wivo, lid van de algemene vergadering van de vz Toerisme, kandidaat-beheerder van ‘t Heist Best en vertegenwoordiger van de intercommunale maatschappij voor elektriciteitsvoorziening. Na zijn schepenambt bleef De Grauwe nog actief als gemeenteraadslid tot 1994. (MM)