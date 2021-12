Knokke-Heist in rouw: Grootste kindervriend van de kust Jacky ‘t Jolyn (75) is niet meer

Knokke-Heist verliest een icoon. Op 75-jarige leeftijd is Jacky ‘t Jolyn, afkomstig uit Eeklo, overleden. De ‘man met de pet’ was een grote kindervriend en verwierf vooral bekendheid als kinderportier bij de voormalige tearoom-speeltuin Kinder Siska. Ooit was hij ook gangmaker van Roger De Vlaeminck. “Hij was altijd goedlachs. Jacky had lekstokken op zak tot het laatste moment.” Volgens zijn familie had Jacky nog grote plannen, maar besliste het lot er anders over.

Jacky groeide op in Eeklo, waar hij de fietsenzaak van zijn vader in de Zuidmoerstraat overnam. Ook daar sijpelde zijn overlijden intussen door. “Zijn vader Albert was een gekende wielrenner en de fietsenwinkel, die zich vlak tegenover College Ten Doorn bevond, floreerde”, zegt ex-burgemeester en huidig schepen van Eeklo Koen Loete (CD&V). “Zijn broer Willy had een gekende modezaak en zijn zus Jenny ‘t Jolyn is gekend als de Vlaamse Tina Turner. Jenny baat nog steeds het café De Platte Tube uit. Jacky was altijd netjes gekleed en hij viel onmiddellijk op met zijn kepi met zijn naam erop. Ik herinner me hem als een aimabele en attente mens. We verliezen één van de kleurrijkste figuren van de streek.”

VolksfiguurDat hij een kleurrijk figuur was, horen we quasi bij iedereen. In een blauw uniform, met witte handschoenen en met een altijd brede glimlach stond Jacky, die een groot deel van zijn leven in Knokke-Heist woonde, ruim veertien jaar aan de ingang van Kinder Siska in het Zoute. In de winter deed hij er herstellingswerken. Hij begroette half België in verschillende succesvolle zaken. In de Knokse tearoom kreeg hij zelfs een eigen stripfiguur. Voor de kinderen had hij steevast een lolly bij. En de ouders? Die kregen een knipoog of schouderklopje. Tot een hersentumor hem in 2006 dwong om te stoppen. Maar hij vocht terug. In 2012 was hij ook nog één zomer te bewonderen aan de ingang van een strandbar. “Jacky was geliefd bij iedereen”, zegt Anne-Marie Maertens, een goede vriendin van Jacky. “Hij was een echte volksfiguur en een levensgenieter. Ik kwam hem nog regelmatig tegen. En ja, hij had nog steeds lolly’s op zak.”

PlannenZijn familie reageert in een uitgebreide reactie op het overlijden van Jacky. “We zullen hem altijd blijven herinneren als een optimistische, humoristische en sportieve man, die overal welkom was. Zijn werkleven van succesvolle derny trainer tot graag geziene portier”, zegt zoon Giovanni. “Jacky had nog veel plannen, maar de menselijke natuur, het lot, heeft er anders over beslist.” Jacky vertelde eerder deze maand nog aan zijn familie dat hij blij was dat hij zo oud mocht worden. “Een grote troost met dit groot verlies voor familie en vrienden is, dat hij is heengegaan naar het hiernamaals zonder pijn”, besluit zijn zoon. (MM)