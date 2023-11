Klusjesman van Jeugdvoetbal Lo-Reninge Jean-Pierre Debels onverwacht overleden: “We gaan hem enorm missen”

Jeugdvoetbal Lo-Reninge is in diepe rouw na het plotse overlijden van klusjesman Jean-Pierre Debels (70). Komend weekend wordt er voor aanvang van alle matchen van de voetbalclub een minuut stilte gehouden. “We verliezen de mascotte van onze club, we zullen hem missen”, zegt voorzitter Patrick Deraeve.

Jean-Pierre Debels overleed dinsdag totaal onverwacht thuis in Lo. Hij was de klusjesman van voetbalclub Jeugdvoetbal Lo-Reninge en zowel bij spelers als supporters enorm geliefd. “Jean-Pierre Debels of JeePie zoals iedereen hem aansprak, was een gedreven en trouwe medewerker van Jeugdvoetbal Lo-Reninge”, zegt voorzitter Patrick Deraeve aangeslagen. “Plichtbewust stond hij sinds jaar en dag in voor alle mogelijke taken binnen de club zoals het veld onderhouden, lijnen trekken, goals plaatsen, kleine herstellingswerken, opfrissingswerken, publiciteitsborden plaatsen, bijspringen in de kantine en aan het worstenkraam, de was en de strijk van alle wedstrijdkledij, gras maaien, noem maar op. Hij had ook altijd troostende woorden voor de kleine mannen als ze verloren, een traktaatje voor de grote mannen als ze wonnen en bood een luisterend oor voor trainers en ouders. Niets was hem te veel voor onze familiale club.”

“Op wedstrijddagen was hij ‘s morgens vroeg als eerste aanwezig om de kleedkamers en de kantine te openen en meestal sloot hij ook moe maar voldaan de dag af”, gaat de voorzitter van JV Lo-Reninge verder. “Een vriendelijk woord voor het bestuur, spelers, supporters, ouders, scheidsrechters, tegenstanders en al wie op bezoek kwam op onze club was hem nooit teveel. We verliezen de mascotte van Jeugdvoetbal Lo-Reninge. We zullen zijn blauwe wagentje nooit meer op zijn dagelijkse, vertrouwde werkplaats zien staan bij ons voetbalterrein.”

Komend weekend wordt er voor aanvang van alle wedstrijden van de Jeugdvoetbal Lo-Reninge een minuut stilte gehouden om hem te eren en te gedenken. “Ook bij Okra, waar hij wekelijks petanque speelde, was Jean-Pierre Debels een drijvende kracht om alles klaar te zetten en op te ruimen”, besluit Patrick Deraeve. “Hij hield er altijd de goede luim in. Jean-Pierre, het ga je goed op en rond de eeuwige voetbal- en petanquevelden. We zullen je enorm missen.”

De uitvaartplechtigheid van Jean-Pierre Debels vindt plaats op dinsdag 28 november om 10 uur in de Sint-Pieterskerk in Lo.