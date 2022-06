Kloosterorde Zusters van Liefde in Ardooie treurt om overlijden Zuster Camilla

Met Zuster Camilla verliest Ardooie een kloosterlinge die een leven lang in dienst stond van de ouderenzorg in de gemeente. Ze was verbonden aan de Zuster van Liefde in het Woonzorgcentrum Sint Vincentius, nu BEN, in de Kortrijksestraat.

Zuster Camilla werd geboren als Gérarda Declercq in Roeselare op 9 december 1935. In 1954 trad ze toe tot de kloosterorde van de Zusters van Liefde in Roeselare. Door religieuze professie werd ze aan God toegewijd op 4 april 1956. Zuster Camilla overleed op 10 juni in de leeftijd van 86 jaar. Ze overleed te Ardooie. Ze was er lid van verschillende verenigingen.

Er wordt afscheid genomen tijdens een eucharistieviering in de parochiekerk op woensdag, 15 juni om 10.00 uur. Uitvaartzorg Viaene – Vinckier. (JM)