Kleuterjuf Judith Allossery uit Dadizele is overleden, ze werd bekend van een wenskaart die maar liefst 34 jaar onderweg was

In het AZ Delta Menen is gewezen kleuterjuf Judith Allossery (94) uit Dadizele overleden. Ze kwam in januari dit jaar onverwacht in het nieuws toen Luc Van den Berg uit Brecht, in de provincie Antwerpen, een postogram ontving die al… 34 jaar onderweg was en geadresseerd bleek aan zijn moeder Maria Wouters (94).

Het ging om een felicitatie voor Maria’s pensioen als kleuterjuf, verzonden door Judith Allossery. De zus van Luc, Lut Van den Berg, herinnerde zich dat Judith een klasgenote van hun moeder was. Ze zaten samen op het internaat in Brecht, waar Judith ook dikwijls in het weekend verbleef.

Judith gaf les in de vrije basisschool in Ledegem, de vroegere meisjesschool in de Hugo Verriestlaan. Na het kleuter bleven de meisjes daar en trokken de jongens naar de school in de Rollegemstraat. Honderden Ledegemnaars zaten bij haar in de kleuterklas. Ze wordt herinnerd als een superleuke juf die altijd stijlvol een mantelpakje droeg.

Judith werd geboren in Dadizele op 25 augustus 1930. Ze was ongehuwd en had twee zussen Marie-Antoinette en Andrea, beiden kloosterzusters en overleden.